Krajiny EÚ už môžu využívať bránu na bezpečné overovanie COVID pasov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 1. júna (TASR) - Digitálne osvedčenia Európskej únie o COVID-19, takzvané COVID pasy, dospeli v utorok k ďalšiemu významnému míľniku – bol spustený technický systém na úrovni EÚ na bezpečné overovanie osvedčení pri zachovaní dôvernosti súkromných údajov. Oznámila to Európska komisia (EK).COVID pasy, ktoré navrhla eurokomisia, aby Európanom v lete umožnila bezpečne cestovať, budú bezplatné, so zárukou ochrany osobných dát a dostupné pre všetkých. V digitálnej alebo tlačenej podobe budú slúžiť ako dôkaz o tom, že ich držitelia boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, absolvovali test s negatívnym výsledkom, alebo už chorobu prekonali.V nadväznosti na politickú dohodu z 20. mája medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o nariadení o COVID pasoch boli v utorok sfunkčnené technické prvky systému, ktorý predstavuje akúsi celoúnijnú bránu na overovanie bezpečnostných prvkov obsiahnutých v QR kódoch na všetkých osvedčeniach. Občania a príslušné orgány budú mať dôkaz o ich pravosti a počas overovania nedôjde k výmene ani k uchovávaniu žiadnych osobných údajov.Komisia spresnila, že spustením tejto brány sa ukončili prípravné práce na úrovni EÚ. Podľa EK od 10. mája túto bránu úspešne otestovalo 22 krajín Únie.Hoci sa nariadenie bude uplatňovať od 1. júla, všetky členské štáty, ktoré úspešne absolvovali technické skúšky a sú pripravené osvedčenia vydávať a overovať, už môžu systém používať na dobrovoľnej báze.Už v utorok sa sedem členských štátov – Bulharsko, Česko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko a Poľsko – rozhodlo pripojiť k bráne a začať s vydávaním prvých osvedčení, kým iné štáty sa rozhodli zaviesť digitálne osvedčenia EÚ o COVID-19 až po tom, čo bude systém plne funkčný a zavedený v celej krajine.V nadchádzajúcich dňoch a týždňoch sa k bráne pripoja postupne aj ďalšie krajiny.Politickú dohodu z 20. mája musí ešte v júni schváliť Európsky parlament a ministri vo formáte Rady EÚ. Nariadenie začne platiť od 1. júla, no tie členské štáty, ktoré potrebujú viac času, dostanú k dispozícii ďalších šesť týždňov na postupné zavedenie pravidiel. Komisia bude všetkým krajinám EÚ, ktoré sa k bráne pripoja, poskytovať potrebnú technickú a finančnú podporu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)