Krajiny EÚ vyzvú Komisiu na presunutie migračného riadenia mimo Úniu

Brusel 6. mája (TASR) - Skupina členských štátov Európskej únie vedená Českom vyzve Európsku komisiu (EK), aby presunula migračné konanie mimo Úniu. EÚ by tak podľa nej mala uzavrieť dohody s tretími krajiny, do ktorých by členské štáty mohli posielať migrantov zadržaných na mori, píše TASR na základe pondelňajšej správy portálu Euractiv.com.



EÚ by tým mohla prejsť na podobný model, na ktorom sa v novembri 2023 dohodli Taliansko a Albánsko. Tento postup je však podľa odborníkov na právne predpisy EÚ v oblasti migrácie ťažko presaditeľný, upozorňuje portál Euractiv.com.



Migranti smerujúci do Európy bez potrebných dokladov by sa nedostali ani k brehom EÚ, vyplýva z listu, ktorý získali české Hospodárske noviny. V pláne sa počíta aj s presunom tých, ktorí sa už nachádzajú v niektorej z krajín EÚ, ale nebol im tam udelený azyl. Takýchto migrantov by mohli previezť do krajiny mimo EÚ, kde by zostali, kým by ich nebolo možné deportovať.



List iniciovali Dánsko a Česko a podporilo ho niekoľko krajín EÚ. Takýto prístup podľa portálu Euractiv.com podporuje väčšina členských štátov vrátane Holandska, pobaltských štátov a Talianska.



Taliansko bolo prvou krajinou EÚ, ktorá podpísala bilaterálnu dohodu s treťou krajinou - Albánskom - o externalizácii migračných postupov. Partnerstvá s krajinami mimo EÚ podporuje aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



O externalizácii pochybujú napríklad francúzski liberáli. Pre francúzskeho poslanca Sachu Houliéa, ktorý patrí k ľavému krídlu strany prezidenta Emmanuela Macrona Renesancia (Obnova), je externalizácia migračných procesov protikladom migračného paktu prijatého Európskym parlamentom.



Podľa odborníka na migráciu Víta Novotného bude návrh na externé spracovanie žiadostí o azyl pravdepodobne náročný. Pravidlá EÚ, dokonca aj podľa nového migračného paktu EÚ, sú založené na tom, že európske azylové konania sa uskutočňujú len na území EÚ, dodal.



Diskusia o externalizácii sa naplno rozprúdila krátko po schválení nového migračného paktu EÚ Európskym parlamentom. Očakáva sa, že členské štáty ho formálne schvália 14. mája.