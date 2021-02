Krajiny EÚ zatiaľ nevyužili 80 % dostupných dávok vakcín AstraZenecy

Londýn 25. februára (TASR) - Európske krajiny zatiaľ nevyužili 80 percent dávok vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré už majú k dispozícii. Zrejme to súvisí s odporúčaniami, aby sa touto vakcínou očkovali len ľudia mladší ako 65 rokov. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.



Na základe údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a ďalších oficiálnych zdrojov sa odhaduje, že 4.849.752 zo 6.134.707 dávok rozdelených medzi 27 členských štátov EÚ ešte nebolo podaných.



Z údajov ECDC tiež vyplýva, že v Belgicku, Taliansku či Nemecku boli podané štyri z piatich dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech dodaných do týchto krajín.



Rozhodnutie úradov vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku či Taliansku odporučiť podanie vakcíny od spoločnosti Astra Zeneca a Oxfordskej univerzity iba osobám mladším ako 65 rokov je pravdepodobne významným faktorom pomalého tempa jej aplikovania. Navyše v týchto krajinách nedokážu efektívne prerozdeľovať tieto dávky medzi nižšie vekové skupiny, píše The Guardian.



V rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung nemecká kancelárka Angela Merkelová pripustila, že po záplave negatívnych správ bola očkovacia látka od AstraZenecy odmietnutá aj mnohými ľuďmi, ktorí pochybujú o jej účinnosti a bezpečnosti.



"Vakcína od AstraZenecy je spoľahlivá, účinná a bezpečná, schválená Európskou liekovou agentúrou (EMA) a odporúčaná v Nemecku až do veku 65 rokov. Všetky úrady nám hovoria, že tejto vakcíne sa dá dôverovať. Pokiaľ budú vakcíny nedostatkovým tovarom ako teraz, nemôžete si vyberať, čím sa chcete nechať zaočkovať," dodala kancelárka.