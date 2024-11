Krajiny G7 odsúdili Rusko za útok hypersonickou strelou

Fiuggi 26. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 v utorok odsúdili vypálenie experimentálnej hypersonickej strely stredného doletu Ruskom na ukrajinské mesto Dnipro. Tento útok je podľa nich dôkazom bezohľadného a eskalujúceho správania Moskvy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ministri v spoločnom vyhlásení na záver dvojdňového stretnutia v talianskom meste Fiuggi taktiež čo najdôraznejšie odsúdili "nezodpovedné a hrozivé" vyjadrenia Ruska k jadrovým útokom a tiež jeho "postoj strategického zastrašovania". Schôdzky sa zúčastnil aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha.



Varovali, že podpora Severnej Kórey Rusku je nebezpečným rozšírením konfliktu s vážnymi dôsledkami pre európsku a indotichomorskú bezpečnosť. Zároveň vyzvali Čínu, ktorá je dlhodobým spojencom KĽDR, aby proti Pchjongjangu zakročila.



"Naša podpora územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny zostane neochvejná," píše sa v návrhu vyhlásenia na záver ich zasadnutia. Ministri v ňom vyjadrili nádej, že do konca roka sa začnú rozdeľovať finančné prostriedky z úverového balíka vo výške 50 miliárd dolárov, ktorý pochádza zo zmrazených ruských aktív.



Moskva v utorok oznámila, že Ukrajina zasiahla ruské vojenské zariadenia a letisko v ruskej Kurskej oblasti raketami, ktoré jej dodali Spojené štáty. Tieto nové údery americkými strelami ATACMS, ku ktorým došlo 23. a 25. novembra, spôsobili určité škody na infraštruktúre a zranili dvoch vojakov, priznalo ruské ministerstvo obrany. Moskva za ukrajinské útoky prisľúbila odvetu.



Pri prvom útoku v Kurskej oblasti zostrelili ruské sily tri z piatich rakiet americkej výroby. V prípade druhého útoku zničili sedem z ôsmich rakiet.



Ukrajina prvýkrát zaútočila na Rusko strelami ATACMS minulý týždeň po tom, čo jej to povolili USA. Moskva na to reagovala vystrelením novej hypersonickej strely s označením Orešnik (Lieska), ktorá zasiahla mesto Dnipro. Šéf Kremľa Vladimir Putin naznačil, že táto strela dokáže niesť jadrové hlavice.