Krajiny G7 odsúdili útok Iránu a vyjadrili podporu Izraelu

Brusel 14. apríla (TASR) - Lídri krajín G7 v nedeľu jednomyseľne odsúdili bezprecedentný nočný útok Iránu na Izrael. Zúčastnené strany zároveň vyzvali na "zdržanlivosť". Na platforme X to uviedol predseda Európskej rady Charles Michel. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"Jednomyseľne sme odsúdili bezprecedentný útok Iránu na Izrael," uviedol Michel a apeloval na zdržanlivosť zúčastnených strán. "Budeme naďalej vyvíjať všetko úsilie na dosiahnutie deeskalácie (napätia). Čo najskoršie ukončenie krízy v Gaze, najmä okamžitým prímerí, by (situácii) výrazne prospelo," dodal.



Obdobne sa vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. "My, lídri G7, sme dnes čo najdôraznejšie odsúdili bezprecedentný útok Iránu na Izrael. Vyjadrujeme solidaritu a podporu občanom Izraela a opätovne potvrdzujeme náš záväzok voči bezpečnosti tejto krajiny. Budeme sa ďalej snažiť o stabilizáciu situácie," uviedla taktiež na platforme X.



Následne bolo zverejnené aj oficiálne vyhlásenie lídrov G7, ktorí v nedeľu zasadali prostredníctvom videokonferencie. Vyjadrili v ňom plnú podporu Izraelu. Irán a jeho predstaviteľov vyzvali, aby prestali s útokmi, pričom dodali, že sú pripravení prijať ďalšie opatrenia v reakcii na "destabilizačné iniciatívy".



Lídri G7 zároveň sľúbili, že budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť, aby sa k Palestínčanom v Pásme Gazy dostávalo viac dodávok humanitárnej pomoci. "Posilníme svoju spoluprácu s cieľom ukončiť krízu v Gaze, vrátane pokračovania v úsilí o dosiahnutie okamžitého a udržateľného prímeria a prepustenia rukojemníkov zadržiavaných Hamasom, a vo zvýšenej miere budeme poskytovať humanitárnu pomoc Palestínčanom v núdzi," dodali v spoločnom vyhlásení.