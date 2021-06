Krajiny G7 sa dohodili na globálnom pláne rozvoja infraštruktúry

Carbis Bay 12. júna (TASR) - Lídri krajín skupiny G7 prijali v sobotu plán, ktorého cieľom je konkurovať čínskej iniciatíve novej hodvábnej cesty, a to vybudovaním infraštruktúry v chudobnejších krajinách. Informovala o tom agentúra AFP.



K schváleniu projektu Build Back Better World (B3W; Vybudujme znova lepší svet) vytvoreného z iniciatívy USA došlo po tom, ako sa americký prezident Joe Biden a lídri ostatných krajín G7 stretli na summite v Británii. V jeho rámci diskutovali aj o "strategickej konkurencii zo strany Číny" a zaviazali sa ku konkrétnym krokom, ktoré pomôžu "naplniť obrovskú potrebu infraštruktúry" v krajinách s nízkym a stredným príjmom, informoval Biely dom.



Čínsky prezident Si Ťin-pching iniciatívu tzv. novej hodvábnej cesty spustil v roku 2013 s cieľom významne rozšíriť ekonomický i politický vplyv Číny. Peking je však kritizovaný za to, že v rámci tohto biliónového projektu zaťažuje malé krajiny nezvládnuteľným dlhovým bremenom, uvádza AFP. Čína však akékoľvek postranné motívy svojho projektu popiera.



Biely dom uviedol, že nová iniciatíva G7 bude mať podobný globálny dosah ako čínsky projekt. Odhadol pritom, že rozvojové krajiny aktuálne potrebujú na infraštruktúru viac ako 40 biliónov dolárov, pričom tento investičný deficit ešte prehĺbila pandémia nového koronavírusu.



V rámci projektu B3W investujú krajiny G7 v nadchádzajúcich rokoch do infraštruktúry v krajinách s nízkym a stredným príjmom stovky miliárd dolárov. Investície sa budú realizovať v rámci partnerstiev založených "na hodnotách, vysokom štandarde a transparentnosti", čo by malo byť v protiklade s neprehľadným financovaním čínskej iniciatívy, uviedol Biely dom.



Dôraz sa bude klásť aj na ochranu životného prostredia, zabezpečenie dobrých pracovných podmienok a boj proti korupcii. Bližšie podrobnosti o iniciatíve B3W budú zverejnené nedeľnom záverečnom vyhlásení summitu G7.