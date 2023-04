Krajiny G7 sa zaviazali ukončiť znečisťovanie plastami do roku 2040

Sapporo 16. apríla (TASR) - Ministri životného prostredia a klímy z krajín G7 v nedeľnom vyhlásení po rokovaniach v Japonsku prisľúbili, že do roku 2040 ukončia ďalšie znečisťovania plastami vo svojich krajinách. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Nemecko, Francúzsko, Kanada, Británia aj EÚ už tento záväzok prijali minulý rok. Je to však po prvý raz, čo tento krok prisľúbili aj zvyšné štáty G7 - Japonsko, USA a Taliansko.



Uvedený prísľub sa má dosiahnuť "podporou udržateľnej spotreby a výroby plastov, zvýšením ich obehu v ekonomike a environmentálne vhodným nakladaním s odpadom", píše sa vo vyhlásení.



Nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová označila tento krok na tlačovej konferencii po dvojdňových rokovaniach G7 v severojaponskom meste Sapporo za "ambiciózny cieľ".



Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa množstvo plastového odpadu za 20 rokov zdvojnásobilo a len deväť percent z neho sa darí úspešne recyklovať. Spojené štáty varovali, že množstvo plastového odpadu v oceánoch sa do roku 2040 môže až strojnásobiť.



Ministri G7 tiež prisľúbili nové ciele, čo sa týka solárnej a veternej energie a urýchlenie vývoja obnoviteľných energií. Zhodli sa tiež na rýchlejšom postupnom ukončovaní používania fosílnych palív.



V komuniké oznámili kolektívne zvýšenie kapacít veterných turbín na mori o 150 GW do roku 2030 a solárnych kapacít na viac ako 1 TW. Nezhodli sa však na zavedení skoršieho termínu nad rámec minuloročného prísľubu G7, že do roku 2035 do značnej miery ukončia používanie fosílnych palív vo svojich elektroenergetických odvetviach, dodáva AFP.