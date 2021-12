Krajiny G7 varovali Rusko pred následkami, ak zaútočí na Ukrajinu

Liverpool 12. decembra (TASR) - Rusku hrozia "veľmi vážne následky", ak jeho vojská napadnú Ukrajinu, povedala v nedeľu britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová počas stretnutia s jej rezortnými kolegami z členských štátov skupiny G7 v Liverpoole. Informoval o tom agentúra AFP.



"Krajiny G7, ktoré sú dokopy zodpovedné za viac než 50 percent svetového hrubého domáceho produktu, dali jednotným hlasom veľmi jasne najavo, že vpád (Ruska) na Ukrajinu bude mať pre Rusko veľmi vážne následky," priblížila Trussová.



Presun a sústredenie až 100.000 ruských vojakov na hraniciach s Ukrajinou sa stalo hlavnou témou víkendového summitu ministrov zahraničných vecí G7 v Liverpoole na severozápade Anglicka.



Rusko tvrdí, že toto nasadenie jeho vojakov je obranným manévrom proti možnému ďalšiemu priblíženiu Ukrajiny - niekdajšej sovietskej republiky - smerom k NATO.



Trussová sa ešte pred zasadnutím ministrov G7 v sobotu stretla so svojim americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom a obaja varovali Kremeľ pred "vážnymi následkami", ak by ruské vojská napadli Ukrajinu. Trussová a Blinken sa tiež zaviazali podporovať Ukrajinu.



Americký rezort diplomacie v sobotu večer navyše oznámil, že na Ukrajinu a do Ruska vycestuje budú týždeň námestníčka ministra zahraničných vecí USA pre európske a eurázijské záležitosti Karen Donfriedová.



Námestníčka bude v Kyjeve a Moskve od pondelka do stredy, pričom v oboch metropolách sa stretne s vysokými vládnymi predstaviteľmi a "upevní záväzok Spojených štátov týkajúci sa suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny".