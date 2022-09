Krajiny G7 vyjadrili jednotu v podpore Ukrajiny

Tokio/New York 22. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 na stredajšom stretnutí v New Yorku potvrdili pokračovanie spolupráce pri podpore Ukrajine. Oznámil to japonský minister zahraničných vecí Jošimasa Hajaši. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry Reuters.



"Opätovne sme potvrdili, že krajiny G7 spolupracujú pri podpore Ukrajiny a pri riešení potravinovej a energetickej bezpečnosti," uviedol Hajaši na tlačovej konferencii.



V rámci dodatočných sankcií voči Moskve plánuje Japonsko zakázať vývoz produktov súvisiacich s chemickými zbraňami do Ruska a rozšíriť zoznam embargovaných organizácií spojených s ruskou armádou, dodal japonský minister. Členovia G7 opätovne potvrdili dôležitosť mieru a stability v Taiwanskom prielive.



Spoločné stanovisko skupiny G7 prichádza po vyhlásení prvej ruskej mobilizácie od druhej svetovej vojny, ktorú v stredu nariadil ruský prezident. Vladimir Putin tiež avizoval, že Rusko — ktoré je jadrovou veľmocou — je na ochranu svojho územia odhodlané použiť "všetky dostupné prostriedky".



Skupina G7 združuje ekonomicky najvyspelejšie krajiny sveta. V súčasnosti jej predsedá Nemecko, okrem neho do nej patria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Taliansko a Spojené štáty.