Krajiny G7 žiadajú okamžité ukončenie útokov Iránu
Autor TASR
Paríž 21. marca (TASR) – Predstavitelia skupiny siedmich najvyspelejších ekonomík sveta (G7) a Európskej únie vyzvali v sobotu na okamžité a bezpodmienečné ukončenie útokov Iránu proti spojencom na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Žiadame okamžité a bezpodmienečné ukončenie všetkých útokov iránskeho režimu,“ uviedli ministri zahraničných vecí Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka, Talianska a USA, ako aj vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
V spoločnom vyhlásení vyjadrili „podporu našim partnerom v regióne vo svetle neopodstatnených útokov Iránskej islamskej republiky a jej spojencov“.
„Podporujeme právo krajín, na ktoré bezdôvodne zaútočil Irán alebo jeho spojenci, brániť svoje územia a brániť svojich občanov,“ dodáva sa vo vyhlásení.
Americko-izraelské bombardovanie Iránu, ktoré sa začalo 28. februára, vyvolalo konflikt v celom regióne, keďže Teherán spustil odvetné údery na Blízkom východe i mimo neho, dodáva AFP.
