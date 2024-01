Krajiny NATO nakúpia stovky rakiet pre obranné systémy Patriot

Brusel 3. januára (TASR) - Členské krajiny NATO nakúpia až 1000 rakiet pre systémy Patriot s cieľom posilniť protivzdušnú obranu. Uviedla to v stredu Agentúra NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a vyhlásenia NATO na sociálnej sieti.



Ide o jedno z najväčších finančných obstarávaní NSPA, pričom cena rakiet by mala byť 5,5 miliardy amerických dolárov. Jeho súčasťou sú aj testovacie zariadenia a náhradné diely pre potreby budúcej údržby.



Generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg toto oznámenie privítal. "Táto investícia potvrdzuje silu transatlantickej spolupráce v oblasti obrany a záväzok NATO voči bezpečnosti nášho obyvateľstva," uviedol.



Ruské útoky dronmi a raketami na ukrajinských civilistov, mestá a oblasti podľa neho ukazujú, aká dôležitá je moderná protivzdušná obrana. "Navýšenie výroby streliva je dôležité pre bezpečnosť Ukrajiny i nás," dodal.



Na NSPA sa v záležitosti nákupu systémov protivzdušnej obrany obrátilo viacero členských krajín NATO vrátane Nemecka. Na výrobe sa má podieľať európske konzorcium vyrábajúce rakety a raketové systémy MBDA a americká spoločnosť Raytheon, ktorá vyrába aj systémy Patriot. Výroba má byť sústredená do nemeckého mesta Schrobenhausen, kde sa už uskutočňuje údržba striel pre systémy Patriot.



Patriot patrí medzi najmodernejšie systémy protivzdušnej obrany na svete. Je účinný proti nepriateľským lietadlám, balistickým strelám a strelám s plochou dráhou letu.