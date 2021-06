Krajiny NATO potvrdili svoju jednotu, určili nové výzvy

Americký prezident Joe Biden (uprostred vpravo) a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (uprostred vľavo) počas bilaterálneho stretnutia v rámci summitu NATO 14. júna 2021 v Bruseli. Foto: TASR/AP

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (vľavo) pózuje s ostatnými hlavami štátov a vlád členských krajín NATO počas summitu NATO v Bruseli v pondelok 14. júna 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 14. júna (TASR) - Spojenci zo Severoatlantickej aliancie potvrdili svoju jednotu, solidaritu a súdržnosť, pričom v čase meniacich sa bezpečnostných hrozieb otvorili novú kapitolu transatlantických vzťahov a pomenovali tiež výzvy, ktorým budú musieť čeliť v blízkej budúcnosti. Vyplýva z pondelňajších záverov summitu NATO v Bruseli.Šéfovia štátov a vlád 30-člennej Aliancie odkázali, že NATO zostáva jadrom ich kolektívnej obrany a základným fórom pre bezpečnostné konzultácie a rozhodnutia medzi spojencami. Podľa ich vyhlásenia je NATO obrannou alianciou a bude sa aj naďalej usilovať o mier, bezpečnosť a stabilitu v celom euroatlantickom priestore, pričom útok proti jednému zo spojencov sa bude považovať za útok proti všetkým.Aliancia chce aj naďalej bude plniť tri kľúčové úlohy: kolektívna obrana, krízové riadenie a kooperatívna bezpečnosť.uvádza sa v záveroch. Dokument upozornil na agresívne kroky Ruska, ktoré sú hrozbou pre euroatlantickú bezpečnosť, na terorizmus vo všetkých jeho formách a aktivity tzv. štátnych a neštátnych aktérov, ktorí spochybňujú medzinárodný poriadok založený na pravidlách a usilujú sa podkopať demokraciu na celom svete.Vyhlásenie spresňuje, že Rusko aj naďalej porušuje hodnoty, zásady, dôveru a záväzky uvedené v dohodnutých dokumentoch, ktoré sú základom doterajších vzťahov NATO - Rusko. Spojenci zároveň vyzvali Moskvu, aby zrušila označenie Českej republiky a USA za "nepriateľské krajiny" a zdržala sa aj ďalších krokov, ktoré by boli v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.Lídri na summite NATO zopakovali podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska v rámci ich medzinárodne uznaných hraníc. V tejto súvislosti vyzvali Rusko, aby stiahlo sily, ktoré rozmiestnilo vo všetkých týchto troch krajinách bez ich súhlasu.Členské krajiny zároveň vyjadrili súhlas s tým, že stiahnutie vojsk NATO z Afganistanu neznamená ukončenie kontaktov s Kábulom a je načase hovoriť o novej kapitole vzťahov s dôrazom na podporu bezpečnosti v tejto krajine.Spoločné vyhlásenie upozornilo na narastajúcu hrozbu kybernetických, hybridných a iných tzv. asymetrických hrozieb vrátane dezinformačných kampaní a škodlivého používania čoraz sofistikovanejších rušivých technológií, ale aj na riziká spojené s rýchlym pokrokom v oblasti výskumu vesmíru i šírenie zbraní hromadného ničenia a oslabovanie architektúry kontroly zbraní.Do záverov summitu NATO sa dostala aj téma klimatických zmien, ktoré sú vnímané ako tzv. multiplikátor hrozieb ovplyvňujúci bezpečnosť Aliancie.Účastníci summitu odobrili aj agendu 2030, čiže sebareflexný proces, ktorý má zaistiť adaptáciu Aliancie na výzvy a potreby budúcnosti. Tento proces má doplniť jej obdobnú prebiehajúcu politickú a vojenskú adaptáciu, ako aj posilniť schopnosť spojencov plniť kľúčové úlohy NATO.Naplnenie agendy NATO 2030 si však vyžiada adekvátne financovanie prostredníctvom výdavkov na obranu ako aj spoločné financovanie. Lídri členských krajín NATO odsúhlasili zvýšenie zdrojov, vrátane spoločného financovania NATO, ktoré bude podľa nich potrebné od roku 2023. Spôsoby navyšovania finančných výdavkov by mali byť spresnené v priebehu roku 2022, keď by už Aliancia mala mať predstavu o konkrétnych požiadavkách na financovanie do roku 2030.(spravodajca TASR Jaromír Novak)