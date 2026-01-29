< sekcia Zahraničie
Krajiny OBSE preveria porušovanie ľudských práv v Gruzínsku
Krajiny v spoločnom vyhlásení uviedli, že k tomuto kroku pristúpia na základe aktivácie tzv. Moskovského mechanizmu pre vyšetrovanie ľudských práv.
Autor TASR
Londýn 29. januára (TASR) - Švédsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, ČR a 20 ďalších členských krajín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo štvrtok oznámili, že založia expertnú misiu, ktorá sa bude zaoberať zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v Gruzínsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Krajiny v spoločnom vyhlásení uviedli, že k tomuto kroku pristúpia na základe aktivácie tzv. Moskovského mechanizmu pre vyšetrovanie ľudských práv. Jeho aktivácia je odpoveďou na „rastúce obavy v oblasti ľudských práv“. Predchádzala tomu aktivácia tzv. Viedenského mechanizmu v decembri 2024 s cieľom vyjadriť znepokojenie nad vývojom situácie v Gruzínsku a požiadať miestne úrady o viac informácií.
„Gruzínsko sa ako členský štát OBSE zaviazalo dodržiavať ľudské práva a základné slobody... Naše obavy týkajúce sa plnenia spoločných a medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv gruzínskymi orgánmi sa však len zvýšili,“ uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení zverejnenom na webovej stránke britskej vlády.
Na vyšetrenie dodržiavania ľudských práv v Gruzínsku vyzvalo Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Kanada, ČR, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Island, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Slovinsko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Švédsko.
