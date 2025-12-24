< sekcia Zahraničie
Krajiny odsúdili rozšírenie židovských osád na Západnom brehu Jordánu
Izrael okupoval Západný breh Jordánu po šesťdňovej vojne v roku 1967.
Autor TASR
Paríž 24. decembra (TASR) — Štrnásť krajín vrátane Francúzska, Veľkej Británie, Kanady a Japonska v stredu odsúdilo plán Izraela zriadiť na okupovanom Západnom brehu Jordánu ďalších 19 osád nedávne schválenie nových židovských osád Izraelom na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informovala o tom agentúra AFP.
„My, zástupcovia Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Islandu, Írska, Japonska, Kanady, Malty, Nórska, Španielska, Talianska a Veľkej Británie odsudzujeme schválenie výstavby 19 nových osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu izraelským bezpečnostným kabinetom. Znovu vyjadrujeme svoj náš nesúhlas s akoukoľvek formou anexie a s rozširovaním politiky osídľovania,“ uvádza sa vo spoločnom vyhlásení zverejnenom francúzskym ministerstvom zahraničných vecí.
Signatárske krajiny zdôraznili, že takéto jednostranné akcie porušujú medzinárodné právo, ohrozujú krehké prímerie v Pásme Gazy a podkopáva vyhliadky na trvalý mier a bezpečnosť v celom regióne.
Zároveň vyzvali izraelskú vládu, aby toto rozhodnutie zrušila a zastavila rozširovanie osád v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2334. Potvrdili tiež svoj „neochvejný záväzok ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru založenému na dvojštátnom riešení“, teda na koexistencii dvoch demokratických štátov - Izraela a Palestíny.
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil vybudovanie osád 21. decembra. Takýto návrh predložili minister financií Becalel Smotrič a minister obrany Jisrael Kac. Celkový počet osád schválených za posledné tri roky sa tak zvýšil na 69.
Smotričov úrad vo vyhlásení uviedol, že Izrael takto „v praxi blokuje vznik palestínskeho teroristického štátu“. Avizoval, že Izrael bude aj naďalej rozvíjať, budovať a osídľovať pôdu predkov. Päť zo schválených židovských osád existuje už niekoľko rokov, avšak bez potrebného povolenia od izraelských úradov.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí so sídlom v Ramalláhu vo svojom vyhlásení z utorka označilo tento plán Izraela za „nebezpečný krok zameraný na sprísnenie kontroly nad celým palestínskym územím“ a za pokračovanie „politiky apartheidu, osídľovania a anexie, ktorá podkopáva neodňateľné práva palestínskeho ľudu“.
Organizácia Spojených národov v nedávno zverejnenej správe uviedla, že rozširovanie izraelských osád na Západnom brehu Jordánu dosahuje v súčasnosti najvyššie tempo minimálne od roku 2017, keď OSN začala tieto údaje sledovať.
Izrael okupoval Západný breh Jordánu po šesťdňovej vojne v roku 1967. Okrem východného Jeruzalema žije v Predjordánsku viac ako 500.000 Izraelčanov a približne tri milióny Palestínčanov.
„My, zástupcovia Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Islandu, Írska, Japonska, Kanady, Malty, Nórska, Španielska, Talianska a Veľkej Británie odsudzujeme schválenie výstavby 19 nových osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu izraelským bezpečnostným kabinetom. Znovu vyjadrujeme svoj náš nesúhlas s akoukoľvek formou anexie a s rozširovaním politiky osídľovania,“ uvádza sa vo spoločnom vyhlásení zverejnenom francúzskym ministerstvom zahraničných vecí.
Signatárske krajiny zdôraznili, že takéto jednostranné akcie porušujú medzinárodné právo, ohrozujú krehké prímerie v Pásme Gazy a podkopáva vyhliadky na trvalý mier a bezpečnosť v celom regióne.
Zároveň vyzvali izraelskú vládu, aby toto rozhodnutie zrušila a zastavila rozširovanie osád v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2334. Potvrdili tiež svoj „neochvejný záväzok ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru založenému na dvojštátnom riešení“, teda na koexistencii dvoch demokratických štátov - Izraela a Palestíny.
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil vybudovanie osád 21. decembra. Takýto návrh predložili minister financií Becalel Smotrič a minister obrany Jisrael Kac. Celkový počet osád schválených za posledné tri roky sa tak zvýšil na 69.
Smotričov úrad vo vyhlásení uviedol, že Izrael takto „v praxi blokuje vznik palestínskeho teroristického štátu“. Avizoval, že Izrael bude aj naďalej rozvíjať, budovať a osídľovať pôdu predkov. Päť zo schválených židovských osád existuje už niekoľko rokov, avšak bez potrebného povolenia od izraelských úradov.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí so sídlom v Ramalláhu vo svojom vyhlásení z utorka označilo tento plán Izraela za „nebezpečný krok zameraný na sprísnenie kontroly nad celým palestínskym územím“ a za pokračovanie „politiky apartheidu, osídľovania a anexie, ktorá podkopáva neodňateľné práva palestínskeho ľudu“.
Organizácia Spojených národov v nedávno zverejnenej správe uviedla, že rozširovanie izraelských osád na Západnom brehu Jordánu dosahuje v súčasnosti najvyššie tempo minimálne od roku 2017, keď OSN začala tieto údaje sledovať.
Izrael okupoval Západný breh Jordánu po šesťdňovej vojne v roku 1967. Okrem východného Jeruzalema žije v Predjordánsku viac ako 500.000 Izraelčanov a približne tri milióny Palestínčanov.