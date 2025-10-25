< sekcia Zahraničie
Krajiny OSN podpísali Dohovor proti počítačovej kriminalite
Dohovor OSN proti počítačovej kriminalite prvýkrát navrhli ruskí diplomati v roku 2017 a po zdĺhavých rokovaniach bol minulý rok schválený konsenzom.
Autor TASR
Hanoj 25. októbra (TASR) - Vyše 60 členských krajín Organizácie Spojených národov (OSN) podpísalo v sobotu vo vietnamskom Hanoji dohodu, ktorá má za cieľ bojovať proti počítačovej kriminalite. Urobili tak napriek odporu skupiny technologických spoločností a organizácií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv, ktoré varovali pred možným rozšírením štátneho dohľadu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Cieľom nového globálneho právneho rámca je posilniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti digitálnej kriminalite - od detskej pornografie po nadnárodné kyberpodvody a pranie špinavých peňazí.
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil dohodu za „dôležitý míľnik“. Dodal však, že je to len začiatok. „Každý deň sofistikované podvody ničia rodiny, okrádajú migrantov a odčerpávajú miliardy dolárov z našej ekonomiky... Potrebujeme silnú, prepojenú globálnu odozvu,“ povedal v sobotu vo vietnamskom hlavnom meste.
Odporcovia dokumentu - nezvyčajné spojenectvo aktivistov za ľudské práva a veľkých technologických spoločností - však odsudzujú jeho príliš široký rozsah. Tvrdia, že všeobecné znenie dohody by mohlo viesť k zneužívaniu moci a umožniť cezhraničné represie voči vládnym kritikom.
„Počas rokovaní o zmluve bolo vyjadrených viacero obáv týkajúcich sa toho, ako v konečnom dôsledku prinúti spoločnosti zdieľať údaje,“ povedala Sabhanaz Rašid Diyaová, zakladateľka think tanku Tech Global Institute.
„Je to takmer automatické schválenie veľmi problematického postupu, ktorý sa používa proti novinárom a v autoritárskych krajinách,“ povedala agentúre AFP.
