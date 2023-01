Krajiny OSN žiadajú Izrael, aby zrušil sankcie voči Palestínčanom

New York 17. januára (TASR) - Približne 40 členských krajín OSN v pondelok vyzvalo Izrael, aby zrušil sankcie zavedené voči palestínskej samospráve. Izrael tieto sankcie prijal v reakcii na žiadosť OSN o posúdenie izraelskej okupácie na palestínskych územiach. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Valné zhromaždenie OSN prijalo 30. decembra rezolúciu, ktorou od Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) žiadalo poskytnutie posudku o právnych následkoch izraelskej okupácie na palestínskych územiach.



Izrael 6. januára oznámil sériu sankcií voči palestínskej samospráve, vrátane finančných, aby ju prinútil "zaplatiť" za to, že sa dožadovala tejto rezolúcie, píše AFP.



Približne 40 členských krajín OSN v pondelok vo vyhlásení pre média potvrdilo svoju "neochvejnú podporu" pre ICJ a medzinárodné právo. Tieto krajiny tiež vyjadrili hlboké znepokojenie v spojitosti s rozhodnutím izraelskej vlády zaviesť represívne opatrenia proti obyvateľom Palestíny, jej vedeniu a občianskej spoločnosti.



Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v spojitosti so záležitosťou Palestíny je naplánované na stredu, pripomína AFP.