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Krajiny Perzského zálivu hlásia opäť útoky z Iránu
Kuvajtské ozbrojené sily uviedli, že výbuchy, ktoré bolo počuť po celej krajine, boli dôsledkom činnosti systémov protivzdušnej obrany.
Autor TASR
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Kuvajt/Manáma/Dauha 17. júla (TASR) - Bahrajn, Kuvajt a Katar sa v noci na piatok opäť stali terčom iránskych útokov, oznámili tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA a stanice al-Džazíra.
Kuvajtské ozbrojené sily uviedli, že výbuchy, ktoré bolo počuť po celej krajine, boli dôsledkom činnosti systémov protivzdušnej obrany.
V Bahrajne ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvučali poplachové sirény, ktoré vyzvali občanov, aby sa ukryli na bezpečných miestach.
Iránske médiá vo štvrtok neskoro večer informovali o amerických útokoch na mosty a letisko na juhu krajiny. Úrady neskôr dodali, že počet obetí týchto útokov medzičasom stúpol na sedem.
Podľa štátnej televízie Press TV iránska armáda potvrdila, že vykonala odvetné údery. Ich cieľom boli údajne vrtuľníková základňa a americké vojenské prieskumné lietadlo v Bahrajne.
Spojené štáty majú vojenské základne v oboch krajinách, ako aj v niekoľkých ďalších štátoch Perzského zálivu vrátane Kataru. Aj katarské ministerstvo obrany uviedlo, že ozbrojené sily krajiny v súčasnosti odrážajú viacero vzdušných útokov. Jedno dieťa zároveň utrpelo zranenie po zásahu šrapnelom.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) medzičasom na platforme X napísalo, že USA „úspešne“ ukončili svoju najnovšiu vlnu útokov proti Iránu.
Kuvajtské ozbrojené sily uviedli, že výbuchy, ktoré bolo počuť po celej krajine, boli dôsledkom činnosti systémov protivzdušnej obrany.
V Bahrajne ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvučali poplachové sirény, ktoré vyzvali občanov, aby sa ukryli na bezpečných miestach.
Iránske médiá vo štvrtok neskoro večer informovali o amerických útokoch na mosty a letisko na juhu krajiny. Úrady neskôr dodali, že počet obetí týchto útokov medzičasom stúpol na sedem.
Podľa štátnej televízie Press TV iránska armáda potvrdila, že vykonala odvetné údery. Ich cieľom boli údajne vrtuľníková základňa a americké vojenské prieskumné lietadlo v Bahrajne.
Spojené štáty majú vojenské základne v oboch krajinách, ako aj v niekoľkých ďalších štátoch Perzského zálivu vrátane Kataru. Aj katarské ministerstvo obrany uviedlo, že ozbrojené sily krajiny v súčasnosti odrážajú viacero vzdušných útokov. Jedno dieťa zároveň utrpelo zranenie po zásahu šrapnelom.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) medzičasom na platforme X napísalo, že USA „úspešne“ ukončili svoju najnovšiu vlnu útokov proti Iránu.