Krajiny pohrozili Talibanu žalobou na MSD pre porušovanie práv žien

New York 25. septembra (TASR) - Nemecko, Austrália, Kanada a Holandsko v utorok pohrozili radikálnemu islamistickému hnutiu Taliban, ktoré vládne v Afganistane, žalobou na Medzinárodnom súdnom dvore v súvislosti s pokračujúcim porušovaním práv žien v krajine. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Podľa návrhu vyhlásenia, ktoré má agentúra DPA k dispozícii, krajiny oficiálne pripomenuli Talibanu jeho povinnosť dodržiavať práva žien uvedené v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorého zmluvnou stranou je aj Afganistan.



"Opakovane sme vyzvali Afganistan a Taliban, aby dodržiaval ľudské práva všetkých obyvateľov Afganistanu a zrušil všetky obmedzenia práv žien a dievčat vrátane ich práva na vzdelanie," uvádza sa vo vyhlásení. "Situácia sa však nezlepšila, naopak, naďalej sa zhoršuje. Ženy a dievčatá v Afganistane si nezaslúžia nič iné ako úplne uplatňovanie svojich ľudských práv."



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v tejto veci plánuje v stretnúť so svojimi rezortnými kolegyňami z Austrálie a Kanady Penny Wongovou a Mélanie Jolyovou, ako aj s holandským ministrom zahraničných vecí Casparom Veldkampom.



Taliban ovládol Afganistan pred troma rokmi počas chaotického sťahovania vojenských jednotiek USA a ich spojencov z krajiny. Odvtedy hnutie zaviedlo sériu opatrení, ktoré významne obmedzujú práva žien. Ženy majú zakázané študovať po dovŕšení 12 rokov, verejne sa vyjadrovať, pohybovať sa bez mužského sprievodu a na verejnosti musia byť zahalené.