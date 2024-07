Krajiny postihnuté klimatickou krízou apelujú na poskytnutie pomoci

Paríž 12. júla (TASR) - Krajiny najviac zasiahnuté klimatickou krízou varujú, že už dlhšie nemôžu čakať na dlhodobo sľubované financie určené na vyrovnanie sa s následkami katastrof spôsobených zmenou klímy. Vyjadrili sa tak v piatok na stretnutí rady Fondu OSN na krytie strát a škôd. TASR informácie prevzala z agentúry AFP.



"Nemôžeme čakať na prvé finančné prostriedky až do roku 2025," uviedol Adao Soares Barbosa, člen rady fondu z Východného Timoru. Reagoval na to, že podľa predbežných informácií z rokovaní budú prvé finančné prostriedky z fondu postihnutým krajinám vyplatené až budúci rok.



Fond OSN na krytie strát a škôd je výsledkom rokovaní klimatickej konferencie COP28 v Dubaji. Jeho vznik podporilo takmer 200 štátov. Globálny fond má poskytovať finančné prostriedky krajinám postihnutých klimatickou krízou. Určené majú byť najmä na obnovu škôd spôsobených extrémnym počasím, ktoré patrí k sprievodným javom zmeny klímy. Rozvojové krajiny sa o jeho zriadenie usilovali 30 rokov.



Najviac postihnuté štáty však sa tvrdia, že tempo rokovaní, ktoré majú stanoviť pravidlá fungovania fondu, je nedostatočné a nezodpovedá aktuálnej situácii, keďže extrémne počasie krajiny sužuje čoraz viac.



Problémom je aj nedostatok financií. Rozvinuté štáty fondu prisľúbili iba 661 miliónov dolárov. Straty spôsobené katastrofami sa pritom pohybujú v miliardách. Experti tvrdia, že táto suma nestačí na pokrytie ani jednej väčšej katastrofy.



Podľa členky rady fondu z Barbadosu Elizabeth Thompsonovej iba hurikán Beryl, ktorý sa v uplynulých dňoch prehnal Karibikom, spôsobil "apokalyptické" škody vo výške niekoľko miliárd dolárov. "Na piatich ostrovoch na Grenadínach je 90 percent obydlí zrovnaných so zemou," uviedla Thompsonová a zdôraznila, že fond musí byť zriadený tak, aby čo najlepšie a najrýchlejšie reagoval na potreby zasiahnutých ľudí.



Podľa niektorých odhadov potrebujú rozvojové krajiny na pokrytie škôd ročne aspoň 400 miliárd dolárov a táto suma bude rokmi stúpať.