Krajiny pri Katare vedú rokovania pred schôdzkou Iránu a USA
Prioritou americko-iránskych rokovaní v Istanbule bude predísť konfliktu a deeskalovať násilie na oboch stranách, uviedol iránsky predstaviteľ.
Autor TASR
Dauha 3. februára (TASR) - Irán, Katar a ďalšie krajiny v regióne vyvíjajú intenzívne diplomatické úsilie, uviedol v utorok hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí po tom, čo Teherán potvrdil rokovania s USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Môžem potvrdiť, že v týchto hodinách i dňoch naďalej vyvíjame, spolu so všetkými našimi susedmi vrátane Egypta, Ománu, Saudskej Arábie a Turecka, intenzívne úsilie,“ vyhlásil hovorca rezortu diplomacie.
Prioritou americko-iránskych rokovaní v Istanbule bude predísť konfliktu a deeskalovať násilie na oboch stranách, uviedol iránsky predstaviteľ pre agentúru Reuters pod podmienkou zachovania anonymity. Zároveň vyhlásil, že na rokovania dostala pozvanie aj skupina regionálnych mocností vrátane Pakistanu a Spojených arabských emirátov.
Zdroj agentúre povedal, že v súčasnosti nie je jasné, aký formát bude mať schôdzka, no poukázal na to, že „hlavné rokovania“ sa uskutočnia v piatok. Podľa jeho slov je dôležité začať dialóg, ktorý pomôže predísť ďalšej eskalácii.
