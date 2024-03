Krajiny reagovali na varovanie veľvyslanectva USA v Rusku pred útokmi

Riga/Ottawa/Soul/Berlín/Praha 8. marca (TASR) - Lotyšsko, Kanada, Južná Kórea, Švédsko, Nemecko a Česká republika sa v piatok pripojili k výzve veľvyslanectva USA v Rusku, ktoré varovalo pred hrozbou teroristických útokov v Ruskej federácii v najbližších dvoch dňoch. TASR o tom informuje na základe výziev zverejnených na stránkach vlád a veľvyslanectiev spomínaných krajín.



Lotyšské ministerstvo zahraničných vecí s odvolaním sa na varovanie veľvyslanectva USA vyzvalo občanov Lotyšska, aby vzhľadom na „napätú medzinárodnú bezpečnostnú situáciu, ako aj nepredvídateľný vnútropolitický vývoj v Rusku“ necestovali do Ruska, a tí, ktorí sa tam nachádzajú, ho majú čo najskôr opustiť. Ďalej im odporučilo, aby boli opatrní a vyhýbali sa masovým zhromaždeniam v Moskve.



Kanadská vláda na svojej stránke canada.ca poukázala na príslušné varovanie ambasády USA a odporučila Kanaďanom, aby sa zdržali cestovania do Ruska. Ak sú v Moskve, majú sa vyhnúť veľkým zhromaždeniam, koncertom a verejným podujatiam.



Podobné upozornenie zverejnilo juhokórejské veľvyslanectvo v Rusku. Varovalo pred hrozbou teroristických útokov a poznamenalo, že v súvislosti s udalosťami spojenými s Medzinárodným dňom žien hrozia na preplnených priestranstvách incidenty.



Na webovej stránke švédskych veľvyslanectiev a konzulátov swedenabroad.se sa objavilo varovanie, podľa ktorého sa občanom krajiny odporúča necestovať do Ruska z dôvodu „zhoršenia bezpečnostnej situácie v regióne“.



České veľvyslanectvo v Rusku v súvislosti s aktuálnymi správami o možných útokoch extrémistických skupín vo veľkých ruských mestách vyzvalo občanov ČR, aby zvýšili opatrnosť a vyhýbali sa preplneným miestam s veľkou koncentráciou osôb. Zároveň upozornilo na stále platné odporúčanie necestovať do Ruskej federácie.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí aktualizovalo odporúčania týkajúce sa cestovania do Ruskej federácie a vyzvalo občanov krajiny, aby sa mu vyhýbali.