Krajiny Schengenskej dohody slávia jej 25. výročie zavretými hranicami

Brusel 26. marca (TASR) - Európska únia si vo štvrtok pripomenula 25 rokov od vytvorenia schengenského priestoru, čiže zóny voľného pohybu bez hraničných a colných kontrol na svojich vnútorných hraniciach. Štvrťstoročnicu existencie Schengenu však členské krajiny EÚ "oslavujú" so zavretými hranicami v dôsledku pandémie nového koronavírusu, uviedla tlačová agentúra DPA.



Schengenská dohoda podpísaná v marci 1985 v malej pohraničnej obci v Luxemburskom vojvodstve s cieľom vytvoriť integrovanejšiu a zjednotenejšiu Európu. Dohoda vstúpila do platnosti 26. marca 1995 a pôvodne zrušila len hraničné kontroly medzi Belgickom, Francúzskom, Holandskom, Luxemburskom, Nemeckom, Portugalskom a Španielskom.



V nasledujúcich mesiacoch a rokoch sa pripojili ďalšie štáty a v súčasnosti má schengenský priestor 26 členov vrátane Švajčiarska a Nórska, ktoré nie sú súčasťou EÚ.



V deň 25. výročia nadobudnutia platnosti schengenskej dohody je jej fungovanie prakticky zastavené z dôvodu opatrení proti koronavírusu, ktoré zmrazili väčšinu hospodárskej a sociálnej činnosti v Európe, narušili tradičné dodávateľské reťazce a prinútili väčšinu občanov EÚ zostať v domácej karanténe.



"Pandémia COVID-19 má deštruktívny vplyv na európsku cezhraničnú mobilitu a dopravu," uvádza sa v internom dokumente Európskej komisie, ktorý cituje DPA.



V dokumente exekutívy EÚ z 25. marca sa uvádza, že všetky krajiny Únie zaviedli úplné alebo čiastočné obmedzenia na svojich hraniciach. Výnimkou je len Írsko, ktoré však nie je súčasťou schengenského priestoru a po vystúpení Spojeného kráľovstva nemá pozemnú hranicu so žiadnym zo štátov EÚ.



Mobilita bola zastavená aj v leteckej oblasti, lebo vo väčšine štátov EÚ - s výnimkou piatich -, letiská zaviedli prísne obmedzenia týkajúce sa príletov a odletov. Aj tento krok podľa dokumentu eurokomisie môže nepriaznivo ovplyvniť dodávky tovarov, vrátane strategických komodít, ako sú lieky a zdravotnícke vybavenie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)