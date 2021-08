Krajiny západného Balkánu odložia pre Covid-19 začiatok školského roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Priština/Tirana/Belehrad 31. augusta (TASR) - Kosovo v utorok odložilo začiatok školského roka o dva týždne pre žiakov a študentov škôl vrátane stredných, pretože úrady zaznamenávajú prudký nárast v prípadoch nákazy koronavírusovým variantom delta. Nové preventívne opatrenia robia aj ďalšie krajiny západného Balkánu ako Albánsko a Srbsko. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Hovorca kosovskej vlády Perparim Kryeziu pre AP povedal, že "zaviedli niektoré nové obmedzenia", napríklad odklad vyučovania do 13. septembra, zákaz nočného vychádzania od 22.00 h do 05.00 h, fungovanie iba vonkajších priestorov reštaurácií a barov a povinné nosenie rúšok vo vnútri aj vonku.Opatrenia privítali učitelia i rodičia, ktorí sa obávajú, že variant delta vytvorí pre študentov a rodiny nebezpečnejšiu situáciu, píše AP.Kosovo zaznamenávalo v auguste vyše 2000 nových prípadov nákazy denne, čo je desaťnásobok oproti obdobiu pred necelým mesiacom. To je nebezpečné, pretože v Kosove je zaočkovaných menej než 20 percent z jeho 1,8 milióna obyvateľov.V susednom Albánsku odložili začiatok školského roka na 27. septembra. Vláda v Tirane vyzýva ľudí, aby sa dali zaočkovať. Varovala, že inak možno vyhlási očkovanie za povinné pre zdravotníkov, učiteľov, profesorov a študentov.V Albánsku je zaočkovaná približne tretina z 2,8 milióna obyvateľov.V Srbsku protestovali v utorok pred budovou parlamentu v Belehrade učitelia a žiadali menej študentov v triedach a lepšie platy. Školy v Srbsku začnú fungovať ako obvykle, v stredu, s výnimkou juhozápadného Srbska, kde budú mať niektoré triedy online vyučovanie – dôvodom sú vysoké počty nových prípadov nákazy.V Srbsku so siedmimi miliónmi obyvateľov je zaočkovaných okolo 50 percent populácie a úrady už začali podávať tretiu, posilňujúcu dávku ľuďom, ktorí dostali vakcínu pred šiestimi mesiacmi a skôr.