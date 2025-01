Krajiny združenia E5 chcú podporiť zbrojárstvo na Ukrajine

Varšava 13. januára (TASR) - Ministri obrany Británie, Francúzska, Nemecka, Poľska a Talianska sa v pondelok na spoločnom stretnutí vo Varšave dohodli, že posilnia svoje snahy o podporu zbrojného priemyselu na Ukrajine. Potvrdili tiež, že Kyjevu budú aj naďalej pomáhať v jeho boji proti ruskej invázii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a spravodajského webu Euronews. DPA dodala, že prostredníctvom videospojenia sa k rokovaniu pripojil aj ukrajinský minister obrany Rustem Umerov.



Päťstranná schôdzka vo Varšave je novým formátom rokovaní - E5 -, ktorý vznikol po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA. Rozhovory vo Varšave sa zamerali na rozvoj výrobných kapacít v zbrojárstve v európskych štátoch, ako aj na rozvoj spoločných iniciatív s Ukrajinou.



"Možnosti spolupráce s Ukrajinou v zbrojárskej výrobe ešte neboli vyčerpané," uviedol poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.



Doplnil, že rok 2025 musí byť "rokom expanzie obranného priemyslu Európy". Podľa jeho slov Európa "musí ukázať jednotu, nielen v slová o hodnotách, ale aj pri realizácii týchto hodnôt". Zdôraznil, že spojenci na stretnutí potvrdili svoju podporu Ukrajine a odhodlanie pokračovať v darúvaní vojenského materiálu.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý pred rokovaním zopakoval varovanie pred znížením vojenskej pomoci pre Ukrajinu, v úvode konzultácií vo Varšave opäť ubezpečil, že spojenci budú podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.



Podľa webu Deutsche Welle (DW) Pistorius pripomenul minulotýždňové stretnutie s Volodymyrom Zelenským na vojenskej základni Ramstein a dodal, že "situácia na Ukrajine je stále veľmi napätá a potreba podpory je stále enormná".



Po rokovaní nemecký minister označil za evidentné, že "ak sú peniaze a výrobné kapacity, Ukrajina je schopná najrýchlejšie adekvátne vybaviť svoje sily".



Pripomenul, že Ukrajina v súčasnosti disponuje výrobnými kapacitami, ktoré je potrebné využiť na čo najskoršie prepojenie ukrajinského priemyslu s európskymi podnikmi. Spomenul úspešné príklady takejto spolupráce pri výrobe dronov či softvéru. Dodal, že pre spojencov je prínosné využiť ukrajinské know-how vyvinuté počas vojny. "To je pridaná hodnota," skonštatoval Pistorius.



Informoval, že pätica ministrov obrany sa rozhodla založiť pracovnú skupinu, ktorá bude hľadať najlepšie spôsoby, ako zvýšiť efektivitu spolupráce v rámci spoločných aktivít s Ukrajinou.



Pokiaľ ide o posilnenie európskeho piliera NATO, podľa nemeckého ministra obrany nemožno strácať čas. "Zdôraznili sme, že spolupráca medzi Európskou úniou a NATO zostáva ústrednou a čoraz dôležitejšou otázkou," informoval.



Objasnil, že cieľom je, aby tento pilier dosiahol primeranú úroveň odstrašujúcich a obranných schopností. Zdôraznil, že z jeho iniciatívy sa pracovná skupina zameria na to, ako urýchliť nákupy zbraní, štandardizáciu technológií, ich certifikáciu a schvaľovanie na použitie.



Hlavným bodom rozhovoru s ukrajinským ministrom obrany Rustem Umerovom bol rozvoj výrobných kapacít medzi výrobnými spoločnosťami z piatich krajín a Ukrajinou. Kosiniak-Kamysz upozornil, že v súčasnosti existujú nevyužité možnosti takéhoto rozvoja.



Poľský minister oznámil ochotu pokračovať v súčasnom formáte aktivít E5 a opätovne potvrdil "spojenecké záväzky voči sebe navzájom a transatlantické vzťahy s partnermi zo Spojených štátov".



Podľa jeho názoru by Európa "mala byť lídrom", ktorý prevezme vedúcu úlohu v aktivitách pre rozvoj zbrojného priemyslu a obrany. Zdôraznil, že Európa by mala na bezpečnosť vynaložiť viac prostriedkov, aby udržala prítomnosť amerických jednotiek a spojencov v Európe, "pretože je to jednoducho nevyhnutné". "Európa však musí ukázať svoju silu," deklaroval.



Ministri v rámci zvyšovania obranného potenciálu svojich krajín diskutovali aj o spoločných vojenských cvičeniach, ktoré by sa podľa Kosiniaka-Kamysza mohli uskutočniť v roku 2026 - "samozrejme s hlavnou úlohou NATO, pretože bez neho sa nič nestane".



Poľský minister obrany tiež oznámil, že na ďalšom stretnutí skupiny E5 v Paríži sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová a nový komisár EÚ pre obranu Andrius Kubilius.