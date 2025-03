Krajiny E5 prisľúbili poskytnutie bezpečnostných záruk pre Kyjev

Paríž 12. marca (TASR) - Ministri obrany Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a Poľska (E5) sa v stredu stretli v Paríži a prisľúbili konkrétne kroky na posilnenie európskej obrany a poskytnutie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Medzi európskymi krajinami vzniká "veľmi široký konsenzus" o posilnení dlhodobej bezpečnosti Kyjeva, a to prostredníctvom ukrajinských ozbrojených síl, uviedol francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu po stretnutí.



"Je zrejmé, že sa objavuje veľmi široký konsenzus (...) že prvou z bezpečnostných záruk pre Ukrajinu je samozrejme samotná ukrajinská armáda," spresnil Lecornu pred novinármi a vylúčil akúkoľvek povojnovú "demilitarizáciu" Ukrajiny.



Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz taktiež privítal "skutočnú jednotu kontinentu" a poukázal na hrozbu zo strany Ruska. Podľa neho ide o to, aby sme "udržali Rusko čo najďalej od všetkých našich štátov, a na to musíme pomôcť Ukrajine".



Nemecký minister Boris Pistorius doplnil, že napriek rýchlemu tempu zmien by súčasná situácia mohla Európe pomôcť. "Som presvedčený, že ak budeme konať teraz, ak uprednostníme bezpečnosť v Európe (...), vyjdeme z tejto situácie posilnení," vyhlásil.



Britský minister obrany John Healey zas uviedol, že Británia a jej spojenci vedia, že "sa musíme posilniť" a znovu vyzbrojiť. "Snažíme sa vytvoriť koalíciu a túto prácu urýchľujeme," dodal.



Stretnutie sa konalo v bývalej vojenskej nemocnici Val-de-Grâce v Paríži. Na úvodnej časti schôdzky sa prostredníctvom videospojenia zúčastnil aj ukrajinský minister obrany Rustem Umerov.



Schôdzka E5 je novým formátom rokovaní, ktorý vznikol po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA. Januárové rozhovory vo Varšave sa zamerali tiež na rozvoj výrobných kapacít v zbrojárstve v európskych štátoch, ako aj na rozvoj spoločných iniciatív s Ukrajinou.



V utorok sa v Paríži stretlo 34 náčelníkov generálnych štábov armád krajín - prevažne z Európy a NATO, ale aj z Austrálie, Nového Zélandu a Japonska. Predstavitelia Spojených štátov neboli prítomní.



Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa zamerané na budovanie užších vzťahov s Ruskom a snaha o rýchle ukončenie vojny na Ukrajine narušili dlhodobé západné obranné myslenie, čo podnietilo európske krajiny prisľúbiť Ukrajine podporu a hovoriť o rýchlom vyzbrojení.