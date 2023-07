Krajiny žiadajú Medzinárodný súdny dvor o začatie procesu s Iránom

Haag 5. júla (TASR) - Ukrajina, Spojené kráľovstvo, Kanada a Švédsko požiadali Medzinárodný súdny dvor (MSD), aby začal konanie proti Iránu za zostrelenie ukrajinského lietadla z roku 2020. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy stanice Sky News.



Iránska armáda zostrelila lietadlo spoločnosti Ukraine International Airlines 8. januára 2020 krátko po jeho štarte z Teheránu. Zahynulo pri tom všetkých 176 ľudí na palube. Väčšina z nich boli Iránci a Kanaďania, mnoho osôb malo dvojaké občianstvo, pričom medzi nimi boli aj Ukrajinci, Švédi a Briti.



Konanie by malo viesť k tomu, aby Irán niesol zodpovednosť za to, že jednak neprijal všetky možné opatrenia na zabránenie zostreleniu lietadla, a zároveň prípad ani riadne nevyšetril.



Iránsky súd uznal v apríli desať príslušníkov ozbrojených síl za vinných z účasti na zostrelení tohto lietadla a tiež z neuposlúchnutia rozkazov, pričom ich odsúdil na tresty od jedného do 13 rokov väzenia, pripomína Sky News.



K zostreleniu došlo v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Iránom a Spojenými štátmi. Iránske ozbrojené sily pritom až o tri dni neskôr priznali, že lietadlo smerujúce do Kyjeva "omylom" zostrelili.



Iránska protivzdušná obrana bola vtedy v stave vysokej pohotovosti po americkom útoku, pri ktorom neďaleko letiska v irackej metropole Bagdad 3. januára 2020 zahynul iránsky generál Kásem Solejmání, veliteľ elitných jednotiek Kuds. Zmienený útok bol odpoveďou na odpálenie iránskych rakiet na vojenskú základňu v Iraku, ktorú využívajú americké sily.