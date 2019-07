Krajná ľavica V EP neodobrí von der Leyenovú za šéfku eurokomisie

Hlasovanie o dôvere von der Leyenovej na pôde EP je zatiaľ naplánované na 16. júla v Štrasburgu.

Brusel 11. júla (TASR) - Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová, navrhnutá na post šéfky budúcej Európskej komisie (EK), pokračovala vo štvrtok vo svojom "maratóne" rokovaní s politickými frakciami v Európskom parlamente (EP), keď sa stretla s poslancami z európskych extrémne ľavicových strán združených vo frakcii Konfederácia Európskej zjednotenej ľavice a Severská zelená ľavica (GUE/NGL).



Hlasovanie o dôvere von der Leyenovej na pôde EP je zatiaľ naplánované na 16. júla v Štrasburgu. V 751-člennom europarlamente bude v tajnom hlasovaní potrebovať podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov - vzhľadom na neprítomnosť troch katalánskych poslancov v EP musí získať najmenej 374 hlasov.



Von der Leyenová, ktorá je z tábora Európskej ľudovej strany (EPP), počas verejného stretnutia so skupinou, ktorá má v novom zložení EP 41 kresiel, uviedla, že podporuje návrhy na zavedenie minimálnej mzdy vo všetkých členských krajinách Únie a je otvorená myšlienke európskej schémy poistenia v nezamestnanosti.



Dodala, že aj napriek nevyhnutnosti viesť zdravú rozpočtovú politiku, čo je silná téma ľudovcov z EPP, musí zostať priestor na investície do sociálnej spoločnosti, po ktorých volajú ľavicoví kritici politiky prísnych úsporných opatrení.



Aj napriek snahe podporovať uvedené sociálne témy, však von der Leyenová nezískala podporu frakcie GUE/NGL. Jej súčasný predseda, nemecký europoslanec Martin Schirdewan, v správe pre médiá uviedol, že skupina sa rozhodla kandidatúru von der Leyenovej nepodporiť.



"Vaše odpovede neboli dostatočné na splnenie najjednoduchších želaní Európanov," uviedol Schirdewan a dodal, že za jej vedenia budú naďalej pokračovať "chronické problémy" EÚ.



Ľavičiari sú v poradí už druhou parlamentnou frakciou, ktorá odmietla von der Leyenovej kandidatúru. V stredu sa rovnako vyslovili aj Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA), ktorí majú 74 kresiel a prekáža im, že kandidátka na šéfku EK zastávala v otázke ochrany klímy pozíciu "bez ambície", a čo sa týka právneho štátu v Poľsku, Maďarsku a na Malte nepreukázala jasný postoj.



A ani druhá najsilnejšia skupina v EP - socialisti a demokrati (S&D) - ktorá má 154 mandátov, v stredu nepotešila nemeckú nominantku, keď si eurosocialisti zobrali "čas na rozmyslenie" do pondelka.



Je však pravdepodobné, že S&D ju nakoniec podporí - aj vzhľadom na to, že dve najsilnejšie národné delegácie vo frakcii sú zo Španielska a z Talianska, z krajín, ktoré obsadili dve zo štyroch kľúčových pozícií v inštitúciách EÚ.



Naopak, von der Leyenová dostala v stredu podporu od liberálov zo skupiny Obnovme Európu (108 mandátov). Šéf tejto frakcie Dacian Ciološ priznal, že kandidátka urobila "pozitívny dojem", a vyzval ju, aby sa zaviazala k plneniu politických priorít európskych liberálov.



Ciološ ocenil najmä von der Leyenovej snahu pripraviť celoeurópsku konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá má zapojiť občanov do rozhodovacieho procesu aj pokiaľ ide o najvyššie pozície v EÚ. Podľa jeho slov liberáli očakávajú, že budúca šéfka eurokomisie vytvorí rovnako silné podpredsednícke pozície pre Fransa Timmermansa z tábora socialistov, ako aj pre liberálku Magrethe Vestagerovú, ktorí boli v hre o post šéfa exekutívy EÚ.



A liberáli majú pre ňu jasný odkaz aj čo sa týka princípov právneho štátu. "Očakávame od nej jasný záväzok pre zavedenie európskeho mechanizmu monitorovania právneho štátu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie základných hodnôt vo všetkých členských štátoch - vrátane sankcií pre krajiny, ktoré nedodržiavajú normy EÚ," zdôraznil Ciološ.



Liberáli svoju podporu podmienili aj rozvíjaním európskej spolupráce v oblasti obrany a predstavením novej vízie a politiky na udržanie správnej rovnováhy medzi klimatickými, hospodárskymi a sociálnymi cieľmi EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)