Krajná pravica a cirkev v Gruzínsku sú proti filmu o láske gayov

Tbilisi 9. novembra (TASR) - Stovky krajne pravicových aktivistov v piatok v Tbilisi protestovali proti uvedeniu švédsko-gruzínskeho filmu o homosexuáloch, ktorý je nominovaný aj na prestížnu cenu americkej filmovej akadémie Oscar, informovala agentúra AFP.



Táto milostná romanca bola tento rok uvedená na filmovom festivale v Cannes v prestížnej nezávislej sekcii Quinzaine des realisateurs.



Film Kým sa tancuje, ktorý je príbehom o milostnom vzťahu dvoch tanečníkov gruzínskeho štátneho baletu, mal pozitívnu odozvu u kritikov po celom svete, ale vplyvná pravoslávna cirkev na Kaukaze ho odsúdila ako "urážka tradičných gruzínskych hodnôt".



Protest sa konal pred kinom Amirani v hlavnom meste Tbilisi a podľa ministerstva vnútra na ňom bolo zatknutých 11 osôb za nerešpektovanie polície.



Režisér filmu Levan Akin, Švéd s gruzínskymi koreňmi, minulý týždeň na svojom konte na sociálnej sieti Facebook napísal, že niektoré krajne pravicové skupiny a cirkev v Gruzínsku jeho film odsúdili a plánujú zabrániť ľuďom vo vstupe do vypredaných kín.



"Žijeme temné časy," dodal a zdôraznil, že je dôležité "postaviť sa proti týmto temným silám, a to akýmkoľvek spôsobom".



Gruzínske ministerstvo vnútra v súvislosti s uvedením filmu vydalo vyhlásenie, v ktorom sa zaviazalo zabezpečiť "ochranu verejnej bezpečnosti a poriadku, ako aj slobody slova".



Bývalý člen vlády Sandro Bregadze však napriek tomu informoval, že jeho nacionalistická skupina Gruzínsky pochod nedovolí, aby sa film v Tbilisi premietal, pretože ide "o propagáciu sodomie".



Levan Vasadze, gruzínsky podnikateľ s väzbami na ruské krajne pravicové a protizápadné skupiny, vyhlásil, že jeho sympatizanti preniknú do premietacích sál v šiestich kinách Tbilisi a vypnú premietacie prístroje. Deklaroval tiež, že sa postavia aj polícii, ak to bude potrebné.



Homosexualita v Gruzínsku bola zakázaná po tom, čo bolo v roku 1921 pripojené k Sovietskemu zväzu. Po páde Sovietskeho zväzu sa zákaz síce neuplatňoval, ale oficiálne bola homosexualita dekriminalizovaná až v roku 2000, pričom antidiskriminačné zákony boli prijaté v roku 2006.



Kritici vládnucej strany Gruzínsky sen vinia vládu z tichej podpory homofóbnych a nacionalistických skupín, ktoré sú tradične jej podporovateľmi vo voľbách a v minulosti usporadúvali protestné zhromaždenia proti prozápadným opozičným stranám.