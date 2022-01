Krajná pravica nominovala za kandidáta na prezidenta politika z CDU

Berlín 25. januára (TASR) - Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) nominovala do boja o prezidentské kreslo člena konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Maxa Otteho. Vedenie CDU Otteho v reakcii na tento krok v utorok vyzvalo, aby zo strany vystúpil, inak bude vylúčený. Ten to však odmieta, uviedla agentúra DPA.



Ekonóm, autor a publicista Otte počas spoločného vystúpenia s predsedami frakcie AfD v Spolkovom sneme Alice Weidelovou a Tinom Chrupallom novinárom povedal, že nomináciu zo strany AfD prijal a označil to za "veľkú česť". "Úrad (prezidenta) je nezávislý od politických strán - nemal by sa vnímať zo straníckeho uhla pohľadu," povedal pre denník Die Welt.



Otte, ktorý v minulosti pôsobil v Nadácii Desiderius Erasmus blízkej AfD, sa vlani stal šéfom skupiny známej ako Únia hodnôt (Werteunion). Ide o spolok združujúci konzervatívne orientovaných členov a priaznivcov CDU a sesterskej CSU, ktorý však s nimi nie je formálne spätý.



Nový líder CDU Friedrich Merz i jeho predchodca Armin Laschet vylúčili akúkoľvek spoluprácu s AfD. "Byť nominovaný AfD za kandidáta za prezidenta nie je pocta, ale hanba," napísal Laschet na Twitteri. "Kto to ako kresťanský demokrat čo i len zvažuje, poškodzuje reputáciu Únie, jej hodnoty a v CDU nemá miesto," dodal.



Prezidentské voľby sa v Nemecku konajú 13. februára. CDU už predtým avizovala, že na druhé päťročné funkčné obdobie podporí kandidatúru súčasnej hlavy štátu Franka-Waltera Steinmeiera. Agentúra AP pripomína, že okrem CDU ho podporuje i trojica vládnucich strán - sociálni demokrati z SPD, liberáli z FDP i Zelení. Otte ani kandidát strany Ľavica Gerhard Trabert výrazné šance na zvolenie nemajú, dodáva AP.