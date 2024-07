Krajne pravicová AfD označila Orbánovu cestu za mierovú iniciatívu

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) označila kontroverznú piatkovú cestu maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy za "mierovú iniciatívu", informuje TASR podľa sobotnej správy agentúry DPA.



"Maďarsko ukazuje cestu a už v úvode svojho predsedníctva v Rade EÚ hovorí s oboma priamymi účastníkmi konfliktu. Toto je jedna z hlavných požiadaviek parlamentnej frakcie AfD od začiatku vojny," povedal Matthias Moosdorf, ktorý má vo frakcii AfD v Bundestagu na starosti zahraničnú politiku.



Orbán je podľa jeho slov jediným európskym lídrom, ktorý má stále otvorené komunikačné kanály s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Parlamentná skupina AfD víta skutočnosť, že možnosť skorého prímeria s cieľom mierových rozhovorov je teraz prioritou na najvyššej európskej úrovni. Orbán tým predovšetkým odhaľuje EÚ ... ako vojnových štváčov, ktorí nekonajú v európskom záujme," povedal Moosdorf.



Orbán sa v piatok v Moskve stretol s Putinom ako vôbec prvý z lídrov krajín EÚ od apríla 2022. So šéfom Kremľa hovoril o možných spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine, pričom Putina informoval aj o svojej utorňajšej návšteve v Kyjeve.



Rokovanie Orbána s Putinom rozhnevalo Kyjev, Washington, aj lídrov EÚ, spomedzi ktorých viacerí zdôraznili, že Orbán v Moskve nerokoval v mene Únie, na čo ani nemá mandát.



Maďarsko sa 1. júla ujalo polročného predsedníctva v Rade EÚ to ho však neoprávňuje rokovať s Ruskom v mene EÚ, zdôraznil okrem iných napríklad aj predseda Európskej rady Charles Michel.



"Európska rada má jasno: Rusko je agresor, Ukrajina je obeť. Nijaké diskusie o Ukrajine nemôžu prebehnúť bez Ukrajiny," dodal Michel na platforme X.