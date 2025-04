Krajne pravicová AfD sa v prieskume po prvýkrát vyrovnala CDU/CSU

Berlín 5. apríla (TASR) - Podpora nemeckej krajnej pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky vyrovnala konzervatívnemu bloku kresťanských demokratov (CDU/CSU). TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Takmer šesť týždńov po predčasných parlamentných voľbách 23. februára obe strany podporuje 24 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu inštitútu INSA pre denník Bild, ktorý zverejnili v sobotu.



Pre AfD to je doteraz najvyššia podpora v prieskumoch a oproti poslednému si polepšila o jeden percentuálny bod. Víťaz volieb CDU/CSU stratil dva percentuálne body.



V parlamentných voľbách zvíťazil blok CDU/CSU s 28,5 percentami pred AfD s 20,8 percenta. Šéf CDU a predpokladaný budúci kancelár Friedrich Merz sa pokúša vytvoriť koalíciu so stredoľavými sociálnymi demokratmi (SPD), ktorí vo februárových voľbách skončili tretí so ziskom 16,4 percenta.



SPD v prieskume na treťom mieste získali 16 percent a strany Zelení a Ľavica získali po 11 percent. Liberáli (FDP) a populistickoľavicová BSW dosiahli podporu štyri percentá, čím v prieskume neprekročili minimálnych päť percent potrebných na vstup do parlamentu.