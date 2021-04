Krajne pravicová AfD vo volebnej kampani vyzýva na návrat k normálu

Drážďany 10. apríla (TASR) - Do septembrových parlamentných volieb pôjde krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) s heslom požadujúcim, aby sa život v krajine vrátil do normálu. Ako v piatok večer v Drážďanoch uviedol predseda AfD Jörg Meuthen, výzva nesúvisí len s požiadavkou zrušenia aktuálnych opatrení proti pandémii koronavírusu.



"Toto je kampaň, za ktorú sa môže postaviť celá strana," zdôraznil podľa agentúry DPA Meuthen narážajúc na rozličné prúdy v rámci AfD. Ako povedal, v uliciach často počuje ľudí hovoriť "Toto už nie je normálne".



Ako príklady údajnej "nenormálnosti" menoval záporné úrokové sadzby, neštandardné používanie rodov v nemeckom jazyku, klanovú kriminalitu či vyučovanie sexuálnej výchovy pre veľmi malé deti.



"Sme stranou strednej triedy a tiež stranou remeselníkov," dodal spolupredseda populistickej AfD Tino Chrupalla.



Meuthen odmietol obvinenia, že by AfD bola stranou popieračov koronavírusu. "Nachádzame sa uprostred pandémie a musíme proti nej aj bojovať," vyhlásil. Hoci jeho strana niektoré epidemiologické reštrikcie podporuje, mnohé z nich sú podľa jeho slov neprimerané.



Chrupalla uviedol, že vláda občanom Nemecka napríklad nezdôvodnila, prečo do niektorých obchodov potrebujú negatívny test na koronavírus, a do iných nie.



V sobotu sa začne dvojdňový zjazd AfD, na ktorom má približne 600 delegátov schváliť program pre voľby do Spolkového snemu, ktoré sa uskutočnia 26. septembra 2021.



Do volieb pôjde strana s heslom: "Nemecko. Ale normálne."