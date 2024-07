Krajne pravicová Konfederácia protestovala proti dohode s Kyjevom

Varšava 25. júla (TASR) - Politici z poľskej krajne pravicovej strany Konfederácia koruny poľskej (KKP) protestovali vo štvrtok pred dolnou komorou poľského parlamentu (Sejm) proti bezpečnostnej dohode o spolupráci, ktorú nedávno podpísal poľský premiér Donald Tusk s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.



Na akcii, ktorú zorganizovala KKP pod heslom "Prestaňte zaťahovať Poľsko do vojny, ktorá nie je naša", sa zúčastnilo zhruba 25 ľudí.



K protestu sa vyjadril poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Na platforme X uviedol, že na akciu narazil cestou do práce, Konfederácia však podľa jeho slov nejavila ochotu vypočuť si argumenty vlády.



Tusk a Zelenskyj podpísali predmetnú dohodu 8. júla vo Varšave. Obdobné dohody už s Kyjevom podpísalo množstvo krajín, ako prvé to bolo ešte v januári Spojené kráľovstvo a po ňom napríklad Nemecko či Francúzsko.



Dohodou sa stanovuje, že Poľsko bude naďalej podporovať Ukrajinu vojenskou pomocou a obe krajiny si budú vymieňať skúsenosti s cieľom posilniť svoje obranné kapacity a spoluprácu v zbrojárskom priemysle. "Dohodli sme sa tiež... na vytvorení a výcviku ukrajinskej légie na poľskom území," informoval vtedy Zelenskyj.