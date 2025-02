Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska vyzvala na nové voľby

Viedeň 12. februára (TASR) - Rakúska krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) v stredu po stroskotaní koaličných rozhovorov s konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) vyzvala na nové voľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Jediným čestným riešením je teraz rýchle usporiadanie nových volieb," vyhlásil generálny tajomník FPÖ Christian Hafenecker.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v reakcii uviedol, že plánuje preskúmať ďalšie možnosti, ako vytvoriť vládu. Z tohto dôvodu chce v najbližších dňoch uskutočniť rozhovory s predstaviteľmi jednotlivých strán.



Líder FPÖ Herbert Kickl dostal od prezidenta poverenie na zostavenie novej vlády v januári. V stredu však hlavu štátu informoval, že sa mandátu vzdáva.



Podľa AP v liste adresovanom rakúskemu prezidentovi Kickl zo zlyhania rozhovorov obvinil ľudovcov a uviedol, že výsledkom bola neschopnosť strán dosiahnuť vzájomnú dohodu. Slobodní v mnohých bodoch ustúpili ÖVP, tvrdí ich 56-ročný líder, ktorý bol ešte v utorok plný optimizmu ohľadom úspešného ukončenia rokovaní.



Ľudovci naopak skonštatovali, že rozhovory "zlyhali pre túžbu po moci a nekompromisný postoj Herberta Kickla". V prípade úspechu koaličných rokovaní by líder krajne pravicovej strany stál na čele rakúskej vlády po prvý raz od druhej svetovej vojny.



Koaličné rokovania medzi slobodnými a ľudovcami poznačili v posledných dňoch ich rozdielne názory najmä na zahraničnú politiku. FPÖ požadovala tvrdšie protiimigračné opatrenia a dlhodobo bola veľkým kritikom EÚ. Rovnako odsudzovala európske sankcie uvalené na Rusko pre jeho takmer trojročnú inváziu na Ukrajinu.



ÖVP od slobodných požadovala záväzky ohľadom pôsobenia Rakúska v EÚ a takisto to, aby označili Moskvu za hrozbu. Ďalším sporným bodom bolo obsadenie konkrétnych ministerstiev, predovšetkým posty ministrov financií a vnútra.



V súčasnosti nie je zrejmé, čo sa bude diať ďalej – či Rakúsko zorganizuje nové voľby, či sa ostatné strany pokúsia vytvoriť alternatívnu koalíciu, alebo či prezident vyhlási dočasnú vládu odborníkov.



Parlamentné voľby sa v Rakúsku konali už 29. septembra 2024, odkedy prešlo viac ako 130 dní. V krajine sa nikdy predtým nestalo, že by víťazné strany neboli schopné vytvoriť novú vládu tak dlho.



Van der Bellen poveril Kickla zostavením novej koalície 6. januára po tom, čo zlyhali rokovania medzi ÖVP, Sociálnodemokratickou stranou Rakúska (SPÖ) a liberálnou stranou NEOS.



FPÖ vyhrala parlamentné voľby so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovala ÖVP s vyše 26 percentami a SPÖ s viac ako 20 percentami hlasov.