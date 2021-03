Krajne pravicová strana AfD bude pod dohľadom tajnej služby

Berlín 3. marca (TASR) - Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), najsilnejšia opozičná parlamentná strana v Nemecku, bude pod dohľadom kontrarozviedky BfV. Dôvodom sledovania jej činnosti je podozrenie zo sympatií s pravicovým extrémizmom, uviedla v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje z BfV.



Šéf Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Thomas Haldenwang podľa týchto zdrojov na videokonferencii oznámil, že pre podozrenie z extrémizmu bude monitorová celá AfD.



V Nemecku sa v nadchádzajúcich dvoch týždňoch konajú regionálne voľby v dvoch spolkových krajinách a 26. septembra prebehnú voľby do Spolkového snemu (Bundestag), pripomína spravodajský portál The Berlin Spectator.



DPA píše, že BfV rozhodnutie o tomto kroku verejne neoznámila pre súdny spor, ktorý v súvislosti s prípadom prebieha so samotnou AfD. Strana okrem toho tvrdila, že zverejnenie takéhoto kroku by podkopalo jej právo na rovnaké podmienky politickej súťaže v rámci kampane pred parlamentnými voľbami.



Líder AfD Tino Chrupalla obvinil BfV z úniku informácií do médií, pričom kontrarozviedka podľa neho chcela ovplyvniť politickú súťaž a uškodiť AfD. "Ich kroky (BfV) sú škandalózne," povedal.



Ešte pred rozhodnutím o dohľade na celou AfD boli pre podozrenia s prepojením na neonacistickú scénu takto monitorované viaceré jej "frakcie" vrátane mládežníckej organizácie AfD s názvom Mladá alternatíva (JA) a zaniknutého radikálneho Der Flügel (Krídlo), uvádza DPA.



Der Flügel viedli Björn Höcke a Andreas Kalbitz. Höcke bol obviňovaný z nacistickej rétoriky i bagatelizovania holokaustu. Kalbitza, ktorý bol šéfom AfD v spolkovej krajine Brandenbursko, z AfD vylúčili pre väzby na neonacistickú skupinu.



"Skutočnosť, že (BfV) teraz sleduje AfD na celoštátnej úrovni nie je nijakým prekvapením... Strana sa nikdy jasne nedištancovala od pravicových extrémistov, ako je pán Höcke," povedal hovorca poslaneckého klubu únie CDU/CSU Mathias Middelberg.