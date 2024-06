Krajne pravicová strana v Holandsku nezvíťazí, naznačil exit poll

Amsterdam 6. júna (TASR) - Ľavicová aliancia pod vedením bývalého eurokomisára Fransa Timmermansa porazila vo štvrtkových holandských voľbách do Európskeho parlamentu (EP) krajne pravicovú Stranu slobody (PVV) Geerta Wildersa, vyplýva z exit pollu zverejneného verejnoprávnou vysielacou spoločnosťou NOS. TASR sa odvoláva na agentúry AFP, Reuters a portál Euronews.



Ľavicová koalícia Zelených a Strany práce podľa odhadov získa osem mandátov, zatiaľ čo PVV o jeden menej. Na exit polle sa zúčastnilo približne 20.000 ľudí a jeho chybovosť je približne jedno kreslo, podotýka Reuters.



Volebné miestnosti uzavreli v Holandsku o 21.00 h. Voľby do EP sa v krajine, kde v novembrových parlamentných voľbách vyhral prekvapivo Wilders a jeho PVV, dostali do úzadia. I tak portál Euronews predpokladá vyššiu účasť, ako bola v posledných eurovoľbách v roku 2019 (41,93 percenta).



Najväčšiu volebnú účasť zaznamenali v Holandsku vo vôbec prvých priamych voľbách do EP v roku 1979. Vtedy prišlo k volebným urnám 58,12 percenta oprávnených voličov, vyplýva z údajov na stránkach EP.



Voľby do EP sa konajú od 6. do 9. júna a začali práve v Holandsku. V piatok sa eurovoľby uskutočnia v Írsku a v sobotu v Lotyšsku, na Slovensku a Malte. V 20 členských krajinách Únie volia občania svojich zástupcov až v nedeľu 9. júna. V dvoch štátoch sa uskutočnia voľby počas dvoch dní, konkrétne 7. - 8. júna v Česku a 8. - 9. júna v Taliansku. Z tohto dôvodu budú známe prvé výsledky až v nedeľu večer, keď sa uzavrú volebné miestnosti vo všetkých krajinách.



Do europarlamentu si voliči zvolia 720 poslancov. Ich počet sa oproti funkčnému obdobiu 2019 - 2024 zvýši o 15. Viac ich bude mať aj Holandsko, zatiaľ čo v predošlom funkčnom období sedelo v EP 29 holandských poslancov, v rokoch 2024 - 2029 ich bude o dvoch viac.