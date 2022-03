Krajne pravicová strana Vox prvýkrát vstúpila do regionálnej vlády

Madrid 10. marca (TASR) - Španielska krajne pravicová strana Vox vo štvrtok prvýkrát vstúpila do vlády jedného zo španielskych regiónov - Kastílie a Leónu. Stalo sa tak po tom, ako skončila na treťom mieste vo voľbách v tomto autonómnom spoločenstve, ktoré leží severne od Madridu.



Strana Vox vytvorila v Kastílii a Leóne koaličnú vládu s konzervatívnou Ľudovou stranou (PP). Jej predstaviteľ bude okrem toho aj predsedom parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vo februárových voľbách v Kastílii a Leóne skončili na prvom mieste ľudovci. Nezískali však väčšinu kresiel v regionálnom parlamente a napokon museli vytvoriť koalíciu so stranou Vox.



"Dosiahli sme dohodu s Voxom..., ktorá nám umožní vytvoriť stabilnú a solídnu vládu," uviedol doterajší šéf regionálnej vlády Alfonso Fernández Maňueco. Ten bude môcť vďaka dosiahnutej koaličnej dohode pôsobiť vo funkcií aj v ďalšom funkčnom období.



Koalíciu ľudovcov s krajnou pravicou v Kastílii a Leóne okamžite odsúdila socialistická strana španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorá ju označila za "hanebný pakt".



Strana Vox vznikla v roku 2014 a spočiatku bola považovaná len za marginálnu politickú silu. V roku 2018 sa jej však podarilo dostať do regionálneho parlamentu v Andalúzii. Necelý rok nato sa stala treťou najsilnejšou formáciou v poslaneckej snemovni.



Vox doposiaľ nebol súčasťou vlády na celoštátnej úrovni ani v žiadnom zo 17 španielskych spoločenstiev. V Andalúzii a Madride však výmenou za politické ústupky podporuje regionálne vlády vedené ľudovcami.