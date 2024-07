Krajne pravicová strana Vox sa v EP pridá k Patriotom pre Európu

Madrid 5. júla (TASR) — Španielska krajne pravicová strana Vox v piatok oznámila, že opustí skupinu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Európskom parlamente a pripojí sa k novej aliancii Patrioti pre Európu, ktorú zakladajú český expremiér Andrej Babiš a maďarský premiér Viktor Orbán. Informovali o tom agentúry Reuters a ANSA.



"Vlastenecké sily, ktoré posilnili svoje postavenie v EP, majú historickú príležitosť pretaviť mandát voličov na jednu veľkú skupinu, ktorá sa môže stať alternatívou ku koalícii strán stredu, socialistov a krajnej ľavice," uviedol Vox vo vyhlásení. Dodal, že Patrioti pre Európu sú reakciou na hlasy požadujúce radikálnu a naliehavú zmenu smerovania EÚ.



Tento krok je úderom pre ambície talianskej premiérky Giorgie Meloniovej zabezpečiť, aby bolo ECR tretím najväčším zoskupením v EP, ktoré by bolo protiváhou proti väčšine pozostávajúcej z umiernených konzervatívcov, sociálnych demokratov a liberálov.



Líder strany Vox Santiago Abascal v rozhovore pre noviny La Gaceta povedal, že Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI) bude „vždy partnerom, priateľom a spojencom Voxu“. Zároveň sa poďakoval poľskej strane Právo a spravodlivosť, ktorá tento týždeň krátko zvažovala odchod z ECR, za to, že je "predvojom vlasteneckých síl v Európe".



V skupine Patrioti pre Európu majú byť okrem Voxu, Orbánovho Fideszu a Babišovho hnutia ANO aj Slobodná strana Rakúska (FPÖ) a portugalská Chega. Politická skupina v EP musí zahŕňať strany z najmenej siedmich členských štátov EÚ, takže jej iniciátori ešte musia presvedčiť partnerov z dvoch ďalších krajín.



Nie je jasné, či sa ku skupine pripojí francúzske Národné združenie (RN), ktoré minulý týždeň vyhralo prvé kolo predčasných volieb. Denník Financial Times v piatok napísal, že RN rokuje s Patriotmi pre Európu a svoje rozhodnutie oznámi v pondelok.



V nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu strana Vox zdvojnásobila počet mandátov na šesť a získala 1,69 milióna hlasov, čo je takmer o 300.000 viac ako v roku 2019.