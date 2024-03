Krajne pravicové Národné združenie spustilo kampaň pre voľby do EP

Paríž 3. marca (TASR) - Francúzska krajne pravicová strana Národné združenie (RN) v nedeľu odštartovala svoju kampaň pre júnové voľby do Európskeho parlamentu zhromaždením v prístavnom meste Marseille. Podľa RN budú tieto voľby referendom o prisťahovalcoch, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že si krajná pravica v eurovoľbách výrazne prilepší. Niektoré prieskumy pripisujú strane RN Marine Le Pennovej podporu 28 až 30 percent voličov. To by mohlo predstavovať veľkú výzvu pre francúzske mainstreamové strany vrátane strany Obroda prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá pravidelne získava menej ako 20 percent hlasov.



"Je úplne jasné, že voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 9. júna, sú referendom proti prílevu migrantov," citovala agentúra Reuters 28-ročného Jordana Bardellu, hlavného kandidáta RN v eurovoľbách.



Podľa neho je na Francúzoch, aby rozhodovali o tom, komu je umožnené vstúpiť do ich krajiny.



Podľa údajov francúzskeho štatistického úradu INSEE počet imigrantov - ľudí žijúcich vo Francúzsku, ale narodených v zahraničí - v roku 1946 predstavoval päť percent z celkovej populácie. O takmer tridsať rokov neskôr dosiahol 7,4 percenta. V roku 2022 sa počet prisťahovalcov dostal na úroveň nad desať percent. Len približne tretina z nich sa podľa Reuters stala francúzskymi občanmi.



Bardella na zhromaždení v Marsaille vystúpil so záverečným prejavom pred obrovským plagátom s heslom kampane "Francúzsko je späť, Európa ožíva". Priaznivci strany mávali francúzskymi vlajkami a skandovali "Zvíťazíme" a "Sme doma".



Le Penová vo svojom vystúpení kritizovala Macrona, ktorý sa podľa nej nedávno stretol s nepriateľským prijatím zo strany farmárov na proteste Paríži. Poľnohospodári v piatok zablokovali premávku na triede Champs-Élysées v centre hlavného mesta.



Podľa Paríža išlo o nepovolenú demonštráciu, pričom poslanec vládnej strany Obroda Marc Ferracci hovoril o prepojeniach medzi poľnohospodárskym zväzom a stranou RN.



Le Penová vyjadrila presvedčenie, že Macron je prezidentom "v obkľúčení" a kritizovala aj jeho nedávne vyjadrenia o tom, že nie je možné vylúčiť vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu.



Reuters konštatuje, že francúzska krajná pravica - podobne ako inde v Európe - ťaží z krízy životných nákladov, rastúceho prisťahovalectva, nespokojnosti poľnohospodárov s byrokraciou Európskej únie, vysokými nákladmi a všeobecného odporu voči politickej elite.