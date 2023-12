Krajne pravicové strany chcú posilniť svoju pozíciu v europarlamente

Rím 3. decembra (TASR) - Krajne pravicové strany z rôznych európskych krajín sa v nedeľu na svojom stretnutí v Taliansku zhodli, že po budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu chcú Európsku úniu reorganizovať: avizovali najmä sprísnenie prístupu k migrantom a zmiernenie politík EÚ v oblasti klímy tak, aby sa posilnila ochrana pracovných miest a priemyslu.



Ako informovala agentúra Reuters, zástupcovia politických strán z tucta európskych krajín sa zišli vo Florencii.



Ich konferencia sa niesla v pozitívnej atmosfére vyvolanej výsledkom novembrových parlamentných volieb v Holandsku, ktoré prekvapivo vyhrala protiimigračná Strana slobody (PVV) Geerta Wildersa, priblížil Reuters.



Taliansky vicepremiér Matteo Salvini, ktorý bol hostiteľom konferencie, v príhovore vyhlásil: "Naším cieľom je, aby sme sa stali prinajmenšom treťou najväčšou (skupinou v parlamente EÚ) po stredopravých a socialistoch".



Krajne pravicová skupina Identita a demokracia (ID) je teraz v europarlamente šiestou najväčšou - za liberálnymi, zelenými a konzervatívnymi skupinami. Podľa aktuálnych údajov z prieskumov verejnej mienky by jej však po eurovoľbách mohlo patriť štvrté miesto.



V online vysielanom prejave k účastníkom florentskej konferencie Wilders vyjadril nádej, že jeho volebný úspech, ktorý označil za "politické zemetrasenie v Holandsku a Európe", by mohol byť "začiatkom vlny víťazstiev vo voľbách" pre rovnako zmýšľajúcich spojencov.



Jordan Bardella, predseda francúzskej strany Národné združenie (RN) vodkyne Marine Le Penovej, zožal potlesk, keď hovoril po taliansky a keď povedal, že Európa sa nemôže stať "5-hviezdičkovým hostelom pre Afriku", pričom masovú imigráciu do Európy spájal s násilím a zločinnosťou.



Agentúra Reuters konštatovala, že menšia jednota už zavládla v iných otázkach: kým Wilders odsúdil nadmerné verejné výdavky, Salvini kritizoval pravidlá rozpočtovej disciplíny eurozóny.



Nemeckí a rakúski krajne pravicoví politici sa zasa s časťou kolegov rozišli v názoroch na konflikty medzi Ruskom a Ukrajinou a Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



"Ukrajina nemôže vyhrať túto vojnu, mala by ju zastaviť," povedal spolulíder Alternatívy pre Nemecko (AfD) Tino Chrupalla, pričom deklaroval, že depresiu nemeckej ekonomiky spôsobili sankcie EÚ voči Rusku. Vyzval na obnovenie dovozu ruského plynu cez plynovod Nord Stream.



"Podľa nášho názoru je podpora, ktorú poskytujeme vo vojne na Ukrajine, nesprávna a rovnako nesprávne je podporovať vojnu Izraela proti (Palestínčanom)," vyhlásil vo Florencii Harald Vilimsky z Slobodnej strany Rakúska ((FPÖ).



Salvini, kedysi veľký obdivovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, však novinárom povedal, že jeho strana Liga "jasne podporila každý zásah na obranu Ukrajiny".