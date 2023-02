Krajne pravicovej strane zakázali účasť v najbližších voľbách v Grécku

Atény 9. februára (TASR) - Grécky parlament v stredu prijal novelu volebného zákona, ktorá stanovuje, že politická strana sa nebude môcť zúčastniť na voľbách, ak jej oficiálne alebo neoficiálne vedenie bolo odsúdené za členstvo v zločineckej organizácii.



Ako vo štvrtok spresnila agentúra AFP, terčom tejto reformy, o ktorú sa usilovala konzervatívna vláda Kyriakosa Mitsotakisa, je krajne pravicová Národná strana - Gréci, založená pred tromi rokmi Íliasom Kasidiarisom - bývalým hovorcom a poslancom neonacistickej strany Zlatý úsvit.



Kasidiaris si v súčasnosti vo väzení odpykáva trest 13 rokov odňatia slobody za členstvo v zločineckej organizácii.



Svoju novú stranu založil len niekoľko mesiacov pred svojím nástupom do výkonu trestu v októbri roku 2020. Ako poslanec strany Zlatý úsvit pôsobil z rokoch 2012-19.



Odborník na ústavné právo Nikos Alivizatos pre AFP vysvetlil, že touto novelou zákona úrady "zabránia Kasidiarisovi, aby na čelo svojej strany dosadil ako lídra nejakú bábku, pričom de facto ju aj naďalej viedol on sám."



Kasidiaris totiž aj vo väzení pokračuje vo svojich politických aktivitách: aj z väzenskej cely sa pravidelne prihovára svojim priaznivcom prostredníctvom hlasových správ vysielaných na svojom vlastnom kanáli na YouTube, ktorý má viac ako 120.000 odberateľov.



Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý urobil inštitút Marc pre televíznu stanicu Ant1, by strana Gréci v nasledujúcich voľbách - na jar - získala 3,4 percenta hlasov. Podľa iných prieskumov sa strana nachádza tesne pod touto hranicou, ale v posledných mesiacoch neustále rastie.



Na vstup politickej strany do gréckeho parlamentu je potrebné prekonať trojpercentnú hranicu, pokiaľ ide o počet voličských hlasov.



Premiér Mitsotakis pri obhajobe zmien vo volebnom zákone podľa AFP zdôraznil "morálnu povinnosť demokracie chrániť sa pred svojimi nepriateľmi".



Demokracia "nemôže legitimizovať a už vôbec nie financovať organizácie, ktoré otvorene podkopávajú jej fungovanie", povedal Mitsotakis a ubezpečil, že ide o "podobné ustanovenie, aké už platí vo viacerých európskych krajinách".



AFP pripomenula, že v Nemecku sa po dlhom súdnom spore nepodarilo úradom zakázať neonacistickú Národnodemokratickú stranu (NPD), ktorá sa však nikdy nedostala do Spolkového snemu - Bundestagu.



Grécka koalícia radikálnej ľavice známa pod akronymom SYRIZA však má k novele volebného zákona výhrady.



"Obávam sa, že namiesto izolácie neonacistov im táto novela poskytne veľkú podporu," povedal v mene koalície bývalý premiér Alexis Tsipras.



Kasidiarisovo meno sa spája s antisemitskými a nacionalistickými výpadmi, protisystémovými tirádami a výbuchmi násilia. Známy je prípad, keď v roku 2012 v televíznom vysielaní opakovane udrel do tváre komunistickú poslankyňu a do tváre poslankyne strany Syriza vychrstol vodu z pohára.



Zlatý úsvit sa dostal do gréckeho parlamentu v roku 2012 - v atmosfére sociálnej nespokojnosti spojenej v Grécku s finančnou krízou, stratou dôvery v inštitúcie a diskreditáciou hlavných politických strán. O rok neskôr - v roku 2013 - boli viacerí jej členovia zapletení do vraždy protirasistického rapera Pavlosa Fyssasa.



Napriek niekdajšej popularite Zlatého úsvitu sa podľa AFP momentálne zdá, že drvivá väčšina Grékov - 73,8 percenta - je za zákaz strany Íliasa Kasidiarisa.