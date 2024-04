Krajne pravicoví Sparťania nesmú kandidovať v eurovoľbách v Grécku

Atény 25. apríla (TASR) - Grécky najvyšší súd v stredu zablokoval účasť malej krajne pravicovej strany Sparťania v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že Sparťania sú terčom vyšetrovania pre podozrenie z volebného podvodu.



O priazeň voličov sa 9. júna v eurovoľbách v Grécku bude uchádzať viac ako 30 politických hnutí, ktorým súd povolil kandidovať, dodala AFP.



Na najvyšší súd sa s podnetom na Sparťanov minulý týždeň obrátili vládna strana Nová demokracia a socialisti (PASOK), ktoré tvrdili, že v skutočnosti je lídrom Sparťanov momentálne väznený bývalý hovorca neonacistickej strany Zlatý úsvit Ilias Kasidiaris, a nie Vasilis Stigkas, ako to tvrdí strana.



Kasidiaris (43) si spolu s ďalšími poprednými členmi Zlatý úsvit momentálne odpykáva 13-ročný trest odňatia slobody za viaceré trestné činy vrátane vraždy antifašistického repera.



O Kasidiarisovi, ktorý bol v rokoch 2012-19 poslancom gréckeho parlamentu, je známe, že počas výkonu trestu je so svojimi priaznivcami v kontakte prostredníctvom hlasových správ i kanála na platforme YouTube, ktorý má viac ako 140.000 sledovateľov.



Minulý rok vyvolal Kasidiaris veľkú právnu hádku, keď sa na čele inej novovzniknutej krajne pravicovej koalície - Národná strana - Gréci - pokúsil kandidovať do parlamentu.



Po tom, čo sa to nepodarilo kvôli právnej prekážke - súdnemu zákazu výkonu verejných funkcií -, podporil málo známych Sparťanov, ktorí sa v prieskumoch verejnej mienky objavili len pár týždňov pred parlamentnými voľbami.