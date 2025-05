Krajne pravicový Ben Gvir navštívil Jeruzalem, Jordánsko to kritizuje

Jeruzalem 26. mája (TASR) - Krajne pravicový izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v pondelok navštívil Chrámovú horu pri príležitosti Dňa Jeruzalema, ktorý je pripomienkou zjednotenia východnej a západnej časti mesta počas šesťdňovej vojny v roku 1967. Jordánsko návštevu odsúdilo, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Pri príležitosti Dňa Jeruzalema som vystúpil na Chrámovú horu a modlil som sa za víťazstvo vo vojne, za návrat všetkých našich rukojemníkov a za úspech novovymenovaného šéfa Šin Bet - generálmajora Davida Ziniho,“ uviedol Ben Gvir vo vyhlásení na platforme Telegram. „Šťastný Deň Jeruzalema!“ dodal.



Jordánsko návštevu krajne pravicového izraelského politika kritizovalo. „Praktiky tohto extrémistického ministra a jeho pokračujúce vpády do požehnanej mešity al-Aksá... nepopierajú skutočnosť, že východný Jeruzalem je okupované mesto, nad ktorým Izrael nemá zvrchovanosť,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí Jordánska.



Tisíce izraelských nacionalistov pri príležitosti tohto sviatku každoročne pochodujú Jeruzalemom a v prevažne palestínskych štvrtiach mávajú izraelskými vlajkami, vysvetľuje AFP.



Tohtoročné oslavy sa začali v nedeľu večer a polícia na zaistenie bezpečnosti nasadila „tisíce“ policajtov. Je to už druhý Deň Jeruzalema od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok militantného hnutia Hamas v októbri 2023.



Izrael považuje Jeruzalem za svoje hlavné mesto, no medzinárodné spoločenstvo to neuznáva. Okrem Židov je Jeruzalem posvätný aj pre moslimov a kresťanov a zostáva kľúčovou témou izraelsko-palestínskeho konfliktu.