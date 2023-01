Krajne pravicový líder nazval Erdogana islamistickým diktátorom

Štokholm 18. januára (TASR) - Líder krajne pravicovej strany Švédsky demokrati (SD) Jimmie Akesson označil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za "islamistického diktátora". Uviedol to v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Dagens Nyheter. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Existujú limity, kam až môže krajina zájsť, aby upokojila Turecko a zabezpečila si tak členstvo v NATO, pretože v konečnom dôsledku ide o antidemokratický systém a diktátora, s ktorým máme do činenia," povedal 43-ročný Akesson.



Erdogan sa pýši tým, že za 20 rokov svojej vlády nikdy neprehral celoštátne voľby. Jimmie Akesson však spochybnil, či môže byť nazývaný demokraticky zvoleným lídrom.



"Som šéfom protiislamskej strany SD a mám vyhranené názory na islamského diktátora, akým je Erdogan. Je zvolený ľuďmi, áno. Ale v tomto zmysle je ním aj (ruský prezident Vladimir) Putin," povedal Akesson.



Protiimigračná SD sa vlani v septembrových parlamentných voľbách stala druhou najsilnejšou stranou so ziskom 20,5 percenta hlasov. Jej podpora je preto kľúčová pre pravicovú koaličnú vládu premiéra Ulfa Kristerssona.



Ankara zatiaľ stále odmieta schváliť vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie a podmieňuje to viacerými ústupkami Štokholmu.