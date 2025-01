Krajne pravicový minister Smotrič: Dohoda s Hamasom je nebezpečná

Jeruzalem 15. januára (TASR) - Izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič v stredu označil dohodu s palestínskymi hnutím Hamas o prímerí a prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy za nebezpečnú pre bezpečnosť Izraela. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Dohoda, ktorá bude predložená vláde, je zlá a nebezpečná pre bezpečnosť štátu Izrael," uviedol vo vyhlásení. Úrad premiéra Benjamina Netanjahua doposiaľ nepotvrdil jej prijatie.



Na prijatie dohody vyzval v televíznom prejave izraelský prezident Jicchak Herzog.



Dohodu medzi Izraelom a Hamasom v stredu večer potvrdili americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. Prímerie by oficiálne malo začať v nedeľu 19. januára.



Podľa AP a televízie al-Džazíra by mala byť realizovaná v troch fázach. Súčasťou dohody má byť postupné prepustenie desiatok rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy, ako aj prepustenie stoviek palestínskych väzňov v Izraeli. Dohoda taktiež umožní státisícom vysídlencov z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí prísun humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Izraelské sily sa taktiež z Pásma Gazy začnú postupne sťahovať. Dodržiavanie dohody by mali monitorovať jej traja sprostredkovatelia – USA, Egypt a Katar.