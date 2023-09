Krajne pravicový Vox vstupuje do vlády v piatom regióne Španielska

Madrid 4. septembra (TASR) - Španielska konzervatívna Ľudová strana (PP) a krajne pravicová strana Vox sa v pondelok dohodli na vytvorení koalície v autonómnom spoločenstve Murcijského regiónu na juhovýchode Španielska.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Murcia je piatym zo 17 španielskych regiónov, kde sa do vlády dostala strana Vox.



Táto situácia nastala v čase, keď po celošpanielskych predčasných parlamentných voľbách s nejednoznačným výsledkom pokračujú rokovania o vytvorení novej centrálnej vlády.



PP sa v máji v komunálnych a regionálnych voľbách v Murcii umiestnila na prvom mieste, ale nezískala absolútnu väčšinu, takže si musela hľadať pre vládnutie partnerov, aby nemuselo dôjsť k opakovaniu volieb.



"Prezidentom" regiónu Murcia bude napokon úradujúci miestny líder PP Fernando López Miras, zatiaľ čo Vox bude mať na starosti rezorty bezpečnosti a verejných prác a pripadne mu aj post viceprezidenta.



"Je to veľkorysá dohoda pre obe strany," povedal novinárom López Miras, predseda frakcie PP v regionálnom zhromaždení, a dodal, že obe strany museli urobiť ústupky.



Líder strany Vox José Ángel Antelo, ktorý bude viceprezidentom Murcijského regiónu, uviedol, že dohoda umožní "stabilnú a silnú vládu" napriek "rozdielom (politických strán) v prístupe k rôznym témam".



Agentúra AFP doplnila, že práve výsledky komunálnych a regionálnych volieb boli dôvodom pre vypísanie predčasných volieb do celoštátneho parlamentu, v ktorých socialistická strana (PSOE) odchádzajúceho premiéra Pedra Sáncheza nedosiahla väčšinu.



PP obsadila v parlamente 137 kresiel, no zároveň jej tiež chýba väčšina, čo dáva socialistom priestor na zostavenie vlády za predpokladu, že získa dostatok spojencov - najmä z radov regionálnych strán.



PP sa vďaka spojenectvu s Voxom podarilo ovládnuť aj niekoľko španielskych miest. Bola však za to vystavená kritike zo strany ľavice, ktorej sa nepáči okrem iného to, že Vox odmieta existenciu rodovo podmieneného násilia.