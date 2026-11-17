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Krakov neorganizuje pohreb útočníka, jeho blízkych pochovali
V pondelok sa v obci Wašniów v okrese Ostrowiec Šwiętokrzyski konal pohreb rodičov a sestry páchateľa útoku v Krakove Michala Oksiňského.
Autor TASR
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Krakov 17. novembra (TASR) - Telo muža zodpovedného za nedávny útok v Krakove odovzdajú na vedecké a medicínske účely, ak si ho rodina po ukončení úkonov prokuratúry neprevezme. Oznámil to krakovský primátor Lukasz Gibala, informovala v pondelok televízia Polsat News.
„Závisí to od rodiny. Ak sa nerozhodne telo prevziať a zabezpečiť pohreb, budem navrhovať, aby mesto pohreb neorganizovalo a telo sa odovzdalo na medicínske a vedecké účely,“ povedal Gibala.
Dodal, že sa v tejto súvislosti obráti na Collegium Medicum Jagelovskej univerzity, aby zistil, či by malo o telo záujem. Univerzita by s jeho prevzatím musela súhlasiť. Ak sa tento postup uskutoční, útočníka v Krakove nepochovajú.
V pondelok sa v obci Wašniów v okrese Ostrowiec Šwiętokrzyski konal pohreb rodičov a sestry páchateľa útoku v Krakove Michala Oksiňského. Na obrade sa zúčastnili aj predstavitelia miestnej samosprávy.
V ten istý deň bola v krakovskej Mariánskej bazilike omša za Oksiňského a zosnulých členov jeho rodiny. Podľa správcu farnosti Mariusza Sloninu išlo o súkromnú iniciatívu jedného z kňazov.
Prokuratúra predtým uviedla, že jeden z členov rodiny prejavil ochotu zabezpečiť pohreb rodičov a sestry. V prípade samotného útočníka sa však neprihlásil nikto. Ak si telo neprevezme oprávnená osoba, podľa zákona má jeho pochovanie zabezpečiť obec, na ktorej území človek zomrel.
K útoku v Krakove došlo 7. novembra. Oksiňski vošiel autom na Hlavné námestie a následne začal strieľať na okoloidúcich. Zahynulo šesť ľudí a ďalší vrátane policajtov utrpeli zranenia.
V ten istý deň našli v byte v meste Ostrowiec Šwiętokrzyski telá útočníkovej matky, otca a sestry.
Oksiňski podľahol strelným zraneniam v nemocnici dva dni po útoku.
„Závisí to od rodiny. Ak sa nerozhodne telo prevziať a zabezpečiť pohreb, budem navrhovať, aby mesto pohreb neorganizovalo a telo sa odovzdalo na medicínske a vedecké účely,“ povedal Gibala.
Dodal, že sa v tejto súvislosti obráti na Collegium Medicum Jagelovskej univerzity, aby zistil, či by malo o telo záujem. Univerzita by s jeho prevzatím musela súhlasiť. Ak sa tento postup uskutoční, útočníka v Krakove nepochovajú.
V pondelok sa v obci Wašniów v okrese Ostrowiec Šwiętokrzyski konal pohreb rodičov a sestry páchateľa útoku v Krakove Michala Oksiňského. Na obrade sa zúčastnili aj predstavitelia miestnej samosprávy.
V ten istý deň bola v krakovskej Mariánskej bazilike omša za Oksiňského a zosnulých členov jeho rodiny. Podľa správcu farnosti Mariusza Sloninu išlo o súkromnú iniciatívu jedného z kňazov.
Prokuratúra predtým uviedla, že jeden z členov rodiny prejavil ochotu zabezpečiť pohreb rodičov a sestry. V prípade samotného útočníka sa však neprihlásil nikto. Ak si telo neprevezme oprávnená osoba, podľa zákona má jeho pochovanie zabezpečiť obec, na ktorej území človek zomrel.
K útoku v Krakove došlo 7. novembra. Oksiňski vošiel autom na Hlavné námestie a následne začal strieľať na okoloidúcich. Zahynulo šesť ľudí a ďalší vrátane policajtov utrpeli zranenia.
V ten istý deň našli v byte v meste Ostrowiec Šwiętokrzyski telá útočníkovej matky, otca a sestry.
Oksiňski podľahol strelným zraneniam v nemocnici dva dni po útoku.