Rusa podozrivého z kybernetických útokov vzali Poliaci do väzby
Podľa informácií bezpečnostných služieb muž v roku 2022 nelegálne prekročil poľskú hranicu a v nasledujúcom roku získal status utečenca.
Autor TASR
Krakov 27. novembra (TASR) - Okresný súd v Krakove nariadil trojmesačné väzobné stíhanie občana Ruska, ktorý je podozrivý z neoprávneného zasahovania do informačných systémov. Podľa krakovskej prokuratúry mohol mať napojenie na kybernetické útoky namierené proti firmám v Poľsku aj v iných štátoch Európskej únie. Do Poľska muž prišiel nelegálne, informuje varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski vo štvrtok informoval, že muža zadržali príslušníci Centrálneho úradu pre boj s kybernetickou kriminalitou. Podľa ministra prenikal do systémov poľských spoločností. „Prelamoval ich bezpečnostné opatrenia, aby získal prístup k databázam,“ napísal minister na sieti X. Súd na návrh prokuratúry uvalil na podozrivého väzbu.
Vyšetrovatelia uviedli, že Rus sa nabúral do informačného systému internetového obchodu, získal prístup k jeho databázam a zasahoval do ich štruktúry. Prokuratúra preveruje, či bol zapojený aj do ďalších kybernetických útokov na území Poľska a krajín EÚ a či spôsobil materiálne škody.
Podľa informácií bezpečnostných služieb muž v roku 2022 nelegálne prekročil poľskú hranicu a v nasledujúcom roku získal status utečenca. Prokuratúra sa k prípadu zatiaľ nevyjadruje s odkazom na potrebu nenarúšať priebeh vyšetrovania.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
