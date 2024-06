Kráľ a kráľovná v Londýne privítali japonského cisára Naruhita

Londýn 25. júna (TASR) - Britský kráľ Karol III. s manželkou kráľovnou Kamilou v utorok v Londýne privítali japonského cisára Naruhita s manželkou, ktorí začali oficiálnu štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Karol s Kamilou japonský cisársky pár privítali na priestranstve Horse Guards Parade v Londýne za zvukov štátnych hymien oboch krajín a slávnostných delostreleckých sálv. Odtiaľ sa v kočoch ťahaných koňmi presunú do Buckinghamského paláca, kde sa večer uskutoční slávnostný banket.



Kráľ Karol predtým Naruhita s manželkou bude sprevádzať na výstave predmetov z kráľovskej zbierky spájaných s Japonskom, a spoločne položia veniec k hrobu neznámeho vojaka vo Westminsterskom opátstve.



Naruhito pre blížiace sa parlamentné voľby nenavštívi sídlo britského premiéra na Downing Street a nebude mať prejav v parlamente. Na utorkovom bankete by však mali byť prítomní aj britský premiér Rishi Sunak a líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer.



Na bankete nebude ani kráľova sestra princezná Anne, ktorá sa počas víkendu zranila. Potvrdená nie je ani účasť manželky následníka trónu princa Willama, pretože Catherine sa zotavuje z rakoviny. Karol sa po liečbe rakoviny vrátil k oficiálnym kráľovským povinnostiam iba minulý mesiac.



Ide o Naruhitovu druhú oficiálnu štátnu návštevu v zahraničí od nástupu na trón v roku 2019. Britániu mal navštíviť už v roku 2020, cestu však zrušili pre pandémiu koronavírusu. Pre Karola je to tretia návšteva v pozícii hostiteľa od prevzatia trónu v septembri 2022.



V stredu Naruhito navštívi biomedicínske výskumné centrum Francis Crick Institute a večer sa zúčastní na bankete organizovanom starostom Londýna.



Japonský cisársky pár do Británie pricestoval v sobotu, prvé tri dni sa však venoval súkromným záležitostiam. Oficiálnu návštevu ukončí vo štvrtok.