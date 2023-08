Kráľ Filip VI. poveril zostavením vlády konzervatívneho lídra opozície

Madrid 22. augusta (TASR) — Mesiac po predčasných parlamentných voľbách v Španielsku poveril kráľ Filip VI. v utorok konzervatívneho opozičného lídra Alberta Núňeza Feijóa zostavením novej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nová predsedníčka dolnej komory parlamentu Francina Armengolová večer novinárom v Madride povedala, že hlava štátu jej toto rozhodnutie oznámila po skončení dvojdňových konzultácií s predsedami politických strán.



Poslanecká snemovňa musí teraz stanoviť termín hlasovania o kandidatúre Feijóa na premiéra. Nemôže sa však konať pred 28. augustom. V prvom kole bude potrebovať nadpolovičnú väčšinu najmenej 176 hlasov. V druhom by mu stačila jednoduchá väčšina, teda viac hlasov za ako proti.



Feijóo má podľa aktuálnych informácií malé šance na potvrdenie vo funkcii nástupcu úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza. Jeho Ľudová strana (PP) síce vo voľbách 23. júna zvíťazila pred Sánchezovou Španielskou socialistickou robotníckou stranou (PSOE), so 137 kreslami v dolnej komore však zaostala za očakávaniami. Jej možný koaličný partner, pravicová populistická strana Vox, prišla o 19 mandátov a má tak len 33 poslancov.



Ak by poslanci kandidatúru Feijóoa neschválili, bol by pravdepodobne na rade Sánchez, ktorému médiá dávajú väčšie nádeje na parlamentnú väčšinu. Okrem ľavicovej koalície Sumar a viacerých menších regionálnych strán by Sánchez potreboval aj dohodu so stranou Junts exilového vodcu katalánskych separatistov Carlesa Puigdemonta. Tá však žiada referendum o nezávislosti, čo by Sánchez zrejme odmietol.



Nová vláda musí vzniknúť do dvoch mesiacov od prvého hlasovania Poslaneckej snemovne o kandidátovi na premiéra. V opačnom prípade sa musia konať ďalšie predčasné voľby, k čomu by došlo na konci tohto alebo začiatkom budúceho roka.